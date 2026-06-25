Moret-sur-Loing : ce village médiéval a vu naître l’un des plus anciens bonbons français

Saviez-vous que l’un des plus anciens bonbons français a été conçu dans un village au sud-est de Paris ? Caractérisée par son architecture médiévale, la jolie commune de Moret-sur-Loing est également le berceau du sucre d’orge, autrefois confectionné par des sœurs bénédictines…

Une cité médiévale d’Île-de-France

Situé sur les rives du Loing, non loin de la forêt de Fontainebleau, le village de Moret-sur-Loing a longtemps été un axe important dans le royaume de France. Situé à la frontière du duché de Bourgogne, il est un site à la fois stratégique et vulnérable, si bien que les rois capétiens décident de le fortifier dès le XIe siècle pour renforcer sa protection. Aujourd’hui encore, de nombreux vestiges rappellent ce passé médiéval, comme les portes de Bourgogne, le donjon du XIIe siècle, les remparts et les ruelles pavées, mais aussi l’église Notre-Dame dominant la place Royale.

Par ailleurs, Moret-sur-Loing est également connu pour avoir séduit plusieurs artistes, notamment le peintre impressionniste Alfred Sisley, qui a peint à de nombreuses reprises les bords du Loing, les maisons et les monuments médiévaux.

Le bonbon né chez les bénédictines

Situé au sud-est de Paris, Moret-sur-Loing est fréquemment visité pour son patrimoine architectural… mais aussi pour ses sucreries ! En effet, c’est dans cette commune qu’est apparu le fameux sucre d’orge, l’un des plus anciens bonbons français. C’est en 1638 que les sœurs bénédictines du prieuré Notre-Dame-des-Anges inventent une nouvelle recette à base de sucre et d’une décoction d’orge.

S’il est au départ conçu pour soigner la gorge, ce bonbon translucide devient rapidement une sucrerie appréciée par les habitants. Au fil des décennies, les confiseries circulent au-delà des murs du couvent, jusqu’à séduire la cour royale ! Un succès qui fait le prestige de Moret-sur-Loing, alors fréquemment visité par les personnalités de l’époque pour goûter à son sucre d’orge. Si sa fabrication est interrompue sous la Révolution française, la recette a été préservée et continue d’être utilisée.

Moret-sur-Loing, le village du sucre d’orge

Moret-sur-Loing reste fier de cette invention, si bien que la commune abrite à la fois une maison du Sucre d’Orge et un musée du Sucre d’Orge. Ces deux endroits retracent ainsi l’histoire de cette confiserie et de son succès, sans divulguer pour autant la précieuse recette. Au fil du parcours, on peut alors découvrir les anciens outils de fabrication, les archives et les témoignages autour de ce savoir-faire. Bien sûr, c’est aussi l’occasion d’en goûter et de repartir avec quelques sachets de bonbons…

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Image à la une : Moret-sur-Loing © Alexandre Rosa / Adobe Stock