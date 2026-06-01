Quittez Paris pour ce jeu de piste breton géant : trouvez l’œil de Chanteau

Direction la Bretagne, des terres et jusqu’au Finistère, au cœur du pays d’Iroise. Dans ce vaste territoire, se cachent 113 yeux en mosaïques imaginés par l’artiste Pierre Chanteau. Si les jeux de piste, les paysages naturels, et la Bretagne vous gagnent : alors quittez Paris et suivez-nous dans cette aventure insolite.

Quittez Paris pour une bonne raison !

Il n’existe pas encore de carte officielle regroupant tous les yeux de Chanteau : et si vous étiez la première personne à la créer ? Pour ce faire, commencez par vous rendre dans le territoire du pays d’Iroise : à l’extrémité ouest du Finistère. C’est ici que débute la carte interactive de ces créations, qui pourraient rendre jaloux les fameux Invaders ! Sur ce territoire, qui s’étend de Brest jusqu’à Plouarzel ou encore Ploudalmézeau, vous n’aurez pas uniquement ce jeu de piste à découvrir. Sachez que le pays d’Iroise est l’un des secteurs maritimes les plus agités d’Europe. Si vous êtes un surfeur chevronné, vous y trouverez également votre bonheur, puisqu’on y profite de courants puissants. Bien sûr, les phares historiques sont un rappel : ici, les tempêtes sont fréquentes et il faut garder l’œil ouvert !

Dans le pays d’Iroise, plusieurs sites emblématiques sont à ne pas rater. Nous vous recommandons absolument l’adorable phare du Petit Minou, l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant. Aussi, le pays d’Iroise est le premier territoire français à avoir obtenu le label de Parc naturel marin, créé en 2007. La biodiversité y est exceptionnelle, et c’est bien cela qui attribuera un charme fou à votre épopée. Notez également que vous pourrez randonner le long du GR 34 !

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L’œil de Chanteau

Mais alors, que représente l’œil de Chanteau, s’il y a déjà tant d’icônes maritimes en Bretagne ? Eh bien, sachez que cette œuvre porte un autre nom : « Taol-lagad, Serr-lagad », qui signifie « Coup d’œil, Clin d’œil » en breton. Pierre Chanteau désirait qu’à travers ces yeux en mosaïques, l’on porte un autre regard sur le monde. Cette philosophie nous rappelle l’artiste Danielle Arnaud-Aubin, qui continue de décorer tout un quartier des Sables-d’Olonne en mosaïques.

Les yeux de Chanteau mesurent tous 60 cm : il faudra ouvrir l’œil pour tous les dénicher ! La cornée de cette création est composée de morceaux de faïence ou de céramique. Le contour, quant à lui, est fait de bille en verre incrustées dans un goulot de bouteille coupé. Sans oublier le verre : Pierre Chanteau utilisait des matériaux de récupération, tous assemblés avec du ciment. L’objectif était également de rappeler que le littoral restera toujours un écosystème fragile, et qu’il faut à tout prix préserver. L’artiste réalisait un œil en une journée, avec 2 ou 3H de montage. Son inspiration remonte à l’époque où les marins étaient rois ! Jadis, des yeux étaient tracés sur la proue des navires antiques afin de les protéger d’un sort funeste. Ces yeux, disséminés dans toute la Bretagne, sont donc des « phares » et des « rappels » plus artistiques. Ils permettent aussi de rendre hommage aux marins perdus en mer.

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Un jeu de piste signé Pierre Chanteau

En plein été, les yeux de Chanteau vous surveilleront même lors de vos baignades ! Ce projet poétique a pris fin en décembre 2019, mais les yeux de Chanteau font désormais partie du patrimoine breton. En 2020, Pierre Chanteau a même publié un livre. Il s’agit d’un cahier de photographies, qui mettent en valeur tous les yeux qu’il avait disséminé en Bretagne. Ce livre sera votre allié pour ce jeu de piste géant !

Finalement, quitter Paris pour le Finistère vous fera vivre une aventure iodée et poétique. Cela vous permettra aussi de rendre hommage au travail de Pierre Chanteau, qui s’est éteint il y a à peine un an. Les yeux qu’il a disposé le long du littoral ont ancré son travail dans la postérité : il ne tient qu’à vous d’y poser un regard désormais !

Photo à la une : L’œil de Chanteau face à la mer sur la côte bretonne du pays d’Iroise