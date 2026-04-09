Spartacus revient dans les Arènes de Nîmes pour un spectacle épique

Préparez-vous : du 22 au 26 avril 2026, Les Journées Romaines sont de retour à Nîmes et vous réservent 5 jours de festivités extraordinaires. C’est tout simplement le plus grand événement de reconstitution historique dédié à l’Antiquité en Europe ! Et cette édition 2026 vous réserve une nouveauté de taille : le spectacle Spartacus, l’esclave qui défia Rome.

Un spectacle épique dans les arènes

Alors que la ville entière s’apprête à vous plonger dans un autre temps, les Arènes de Nîmes se préparent pour accueillir un spectacle entièrement repensé les 24, 25 et 26 avril. Sur la piste de cet amphithéâtre romain (l’un des mieux conservés au monde !), une fresque historique et humaine retracera l’ascension de Spartacus, gladiateur malgré lui devenu chef d’une armée de révoltés face à la puissance de Rome. Habilement, le récit prendra pour cadre la visite documentée de l’empereur Hadrien à Nîmes en 122 après J.-C., qui choisit de célébrer cette figure légendaire à travers de grands jeux.

Si la thématique avait déjà été explorée en 2018, la version 2026 est un spectacle complètement nouveau : costumes, décors, chorégraphies de combat et scénographie ont été revus avec une approche plus cinématographique et immersive que jamais. Jeux de lumière, ombres, animaux et décors spectaculaires vont plonger le public dans l’atmosphère des jeux romains d’il y a 2000 ans…

Une reconstitution de grande envergure

Derrière ce projet colossal : 500 personnages, cavaliers, acteurs et cascadeurs venus de France et d’Italie, réunis au sein de 20 associations de reconstitution historique, auxquels s’ajoutent plus de 100 figurants bénévoles nîmois ! Le tout, supervisé par le conseiller historique Giovanni Brizzi, et mis en scène par une équipe de 7 créateurs dont Fabien Faizant, qui a également signé la composition musicale originale.

Dans le rôle principal, le comédien et cascadeur Kevin Cotte incarnera Spartacus. À ses côtés, Julien Martin jouera Crixus, son fidèle lieutenant gaulois, tandis que Gregory Nardella et Eric Colonge endosseront respectivement les rôles de Lucius, le metteur en scène romain fantasque, et de Cassius, l’historien chargé de donner un récit juste et documenté.

5 jours d’animations dans toute la ville de Nîmes

Le spectacle des Arènes n’est que la partie visible d’un programme bien plus vaste, majoritairement gratuit, qui investira le centre historique de Nîmes du mercredi 22 au dimanche 26 avril. Sur l’Esplanade, un village gallo-romain proposera des ateliers de démonstration autour de la céramique, du bronze, du travail du cuir et des techniques de cordage, ainsi que de la fauconnerie.

Place Gabriel Péri, des combats de gladiateurs et des spectacles de danse antique se succèderont chaque jour. Aux Jardins de la Fontaine, lectures théâtrales, spectacles interactifs et un jeu de piste grandeur nature inviteront petits et grands à partir sur les traces des compagnons de Spartacus. Le Musée de la Romanité proposera quant à lui conférences, duels en tenue historique et ateliers enfants autour des gladiateurs et de la médecine romaine.

Le marché antique sur le mail de l’esplanade Charles-de-Gaulle réunitmra une quarantaine de commerçants en costumes d’époque. Pour les amateurs d’expériences plus exclusives, le Banquet des Légionnaires (35 €, réservation obligatoire) offrira un festin romain au cœur du Fort des Légionnaires le samedi 25 à 20h, suivi d’un grand défilé partant de la Maison Carrée jusqu’aux Arènes à 21h, gratuit et ouvert à tous.

Les soirs du 21 au 23 avril, des visites aux flambeaux dans les coulisses des Arènes permetteront de découvrir les préparatifs des gladiateurs à la lueur des torches (14,50 € / 12 €). Et dès le mercredi 22, deux conférences gratuites à l’Université Vauban, animées par des spécialistes de l’Antiquité romaine, éclaireront le contexte historique et politique de la révolte de Spartacus. Une semaine qui s’annonce déjà mémorables ! Alors, vous prenez vos billets ?

Journées Romaines de Nîmes

Du 22 au 26 avril 2026

Spectacle Spartacus vendredi 24 avril à 17h30, samedi 25 et dimanche 26 avril à 15h30

Tarifs spectacle : de 16 € (catégorie 3, tarif plein) à 67 € (carré or) ; tarif réduit 4-12 ans à partir de 5 €

Réservations et programme complet sur le site des Arènes de Nîmes

Crédit photo de une : Spectacle des Journées Romaines © YourWolfAgency