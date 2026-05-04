Trôo : le village troglodytique oublié à 2H de Paris devenu Petite Cité de Caractère®

Le village de Trôo, situé à 2H de Paris dans le Loir-et-Cher, a été homologué « Petite Cité de Caractère » depuis l’été 2021. Élu 7ème village préféré des Français en 2020, ce site troglodytique à seulement 25 km de Vendôme a su garder son éclat d’antan, hors du tourisme de masse. Bientôt, vous serez en mesure de partager précieusement l’intérêt de Trôo, dont les habitats troglodytiques traversent les siècles.

Trôo : une pépite à 2H de Paris

Afin de vivre une belle escapade, rien de mieux que de profiter d’une immersion totale. Sachez donc qu’il est possible de dormir au cœur des habitats troglodytiques de Trôo. Une chose est sûre, cette Petite Cité de Caractère discrète porte un nom inoubliable, qui se prononce « Tro ». On raconte que cela signifierait simplement « trou » : un nom logique, incarnant les cavernes creusées à même la colline. L’orthographe utilisée prouverait une ancienne occupation anglaise, d’où la présence d’un accent circonflexe. L’explication la plus probable serait que « Trôo » ait connu la même transformation phonétique et orthographique que le mot « forêt », que nous avons emprunté de l’anglais. Les maisons et refuges troglodytiques de Trôo en ont toujours fait sa renommée, et l’on s’y protégeait souvent lorsque le danger se faisait sentir. Grâce à la hauteur des habitations disposées en terrasse : on pouvait parfaitement apercevoir l’ennemi arriver.

Suivant les Celtes et les Romains, Trôo n’a cessé de faire partie de l’Histoire. Au IX siècle, la cité se fortifie. Vous pouvez toujours découvrir les vestiges de la motte féodale de ce village à 2H de Paris. En outre, nous vous recommandons de découvrir la Maladrerie Sainte-Catherine, dont les vestiges du XIIe siècle sont une preuve sombre de l’épidémie de lèpre qui frappa le pays. Cette ancienne « léproserie » vaut le détour.

L’importance historique de cette Petite Cité de Caractère se raconte également par des grands noms. Le très célèbre Philippe Auguste instaura un siège devant Trôo, pour combattre un vassal trop ambitieux à son goût. Face au Capétien, Henri II et son fils (que l’on nomme plus communément « Richard Cœur de Lion » s’enfuirent. Puis, au XVIe siècle, ce n’est autre qu’Henri IV qui démantela les murailles de l’ancien château. Clairement, ce village troglodytique a toujours suscité un intérêt stratégique indéniable.

Site troglodytique et historique

Les maisons troglodytiques de Trôo sont creusées à même le tuffeau. Il s’agit d’une variété de calcaire à l’aspect crayeux, très facile à travailler. Le fabuleux Château de Chambord a été en grande partie érigé en tuffeau : 220 000 tonnes furent nécessaires. D’autres châteaux de la Loire portent du tuffeau dans leurs murs millénaires, de la même manière que la ville de Tours.

Notez que le site troglodytique de Trôo ne servait pas uniquement à vivre ou à se protéger. Bon nombre de ces cavités étaient des ateliers, qui permettaient aux artistes de trouver l’inspiration, perchés dans les hauteurs de la ville. En plus, ces grottes façonnées par l’homme sont exposées plein sud, sur trois niveaux : le quartier entier profite d’un ensoleillement particulier.

Pour accéder à ces pépites cachées qui font de Trôo une Petite Cité de Caractère, il faut marcher. De nombreux chemins et escaliers vous mèneront jusqu’à ces trésors. De même, ces habitations troglodytiques sont ornées de jardins, de plantes grimpantes et de récents ateliers d’artistes. Mais ce n’est pas tout : à Trôo, se trouvent aussi des « caforts ». On nomme ainsi les tunnels et les galeries creusés plus profondément dans le tuffeau, créés par l’activité minière qui travaillait cette pierre !

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Une Petite Cité de Caractère®

Vous aurez la possibilité de visiter une « grotte pétrifiante », qui n’est autre que le plus ancien site touristique de Trôo. Cette grotte était déjà ouverte au public au début du XXe siècle. Vous y admirerez un espace naturel sculpté par le temps, et des vestiges d’une ancienne chapelle. Au cœur de ce lieu fier de ses 300 ans d’histoire, vous verrez les effets de l’eau sur le tuffeau. D’ailleurs, personne ne peut affirmer d’où proviennent les sources qui permettent un tel spectacle : Trôo garde aussi sa part de mystère. Après tout, la vallée du Loir était une immense mer intérieure il y a 90 millions d’années.

N’hésitez pas non plus à arpenter la Cave Yuccas, un écomusée immersif où vous découvrirez à quoi ressemblait la vie troglodytique jusqu’aux années 60 !

Cette Petite Cité de Caractère peut aussi se vanter d’avoir un « puits qui parle », que l’on nomme également « puits de Jacquot ». Ce puits, alimenté par les sources qui traversent Trôo, était essentiel à la vie jusqu’à l’arrivée de l’eau courante en 1972. Sa profondeur de 45 mètres a fait naître de nombreuses légendes au fil du temps. La plus connue étant celle d’une femme qui avait le malheur de trop parler. Son maître demanda au diable de l’emporter, ce qu’il fit. Tandis qu’il volait avec la femme dans les bras, celle-ci ne s’arrêta pas de papoter, même le diable en eut marre. Il la lâcha dans les airs, et en chutant, la femme fit un trou profond d’où elle ne put s’extirper : c’est ici qu’est le puits désormais. Si vous tendez l’oreille, peut-être que vous pourrez écouter les conciliabules de la bavarde de Trôo !

Enfin, ce village est situé sur l’une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. De très nombreux circuits de randonnée balisés vous permettront de découvrir les alentours facilement. Le premier petit circuit comptabilise 3.5 km dans le village. Vous pouvez aussi profiter d’une boucle de 18 km, si vous êtes davantage téméraires ! Les possibilités sont nombreuses, à vous de choisir.

Maintenant, vous avez une bonne raison de quitter Paris : dirigez-vous à 2H de la capitale, à Trôo, là où les habitats troglodytiques ne sont que le début d’une visite historique et mystique !

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Trôo, 41265

Photo à la une : Site troglodytique de Trôo © Chambre d’hôtes côté jardin