« L’île de Pâques française » se trouve en Bretagne dans cette vallée cachée

Nous sommes dans les Côtes-d’Armor, à Carnoët. Sur la colline de Quénéquillec, s’étend la Vallée des Saints. En pleines terres bretonnes, ce lieu a été érigé à l’aune des années 2010 et ne cesse de s’étendre. Ici, vous êtes sur les vieux chemins d’Armorique, où les légendes prennent vie. On vous guide.

En plein cœur de la Bretagne

Afin de dénicher « l’île de Pâques française », vous devez vous rendre en plein Kreiz Breizh : la Bretagne centrale. Dans ces coins éloignés de la mer, vous êtes à deux pas de l’incroyable forêt d’Huelgoat truffée de mystères, sans parler du lac de Gerlédan ! Si la Vallée des Saints se trouve en ces lieux, c’est parce qu’elle incarne toutes les légendes de ces terres qui ont, peut-être, un jour été vraies.

Cette vallée porte bien son nom, puisqu’elle rend hommage aux saints bretons venus d’Irlande, du pays de Galle et de Cornouailles entre les Ve et VIIe siècles. En ces temps où l’Armorique se christianisait, l’imaginaire breton n’a fait que croître. Notez que ces saints ne sont pas seulement des figures religieuses. Ils sont des marcheurs, des guérisseurs, des fondateurs de villages, des dompteurs de dragons, et plus encore ! D’ailleurs, à Carnoët, se trouve une « chapelle Saint-Gildas ». Ce saint breton intervient face aux drames, aux violences et aux ennemis maudis (rien que ça). L’imaginaire du centre de la Bretagne ne voyage pas toujours jusqu’à nos oreilles, mais dans ces territoires, vivait Conomor, le « Barbe-Bleue breton ». Dans cette légende-ci, il tue également ses épouses, comme Sainte-Tréphine, et cherche à assassiner leur fils, Saint-Trémeur, qui est miraculeusement sauvé par Saint-Gildas ! Une chose est sûre : si l’histoire des saints bretons était adaptée en série, elle ferait déjà un carton. Grand bonus: Saint-Trémeur se trouve dans la Vallée des Saints depuis 2012 !

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« L’Île de Pâques française »

L’idée principale était de créer des « alignements de Carnac du XXIe siècle ». Et peut-être que dans cent ans, les archéologues s’interrogeront sur ce site qui, pour eux, sera aussi un mystère.

Les statues monumentales de la Vallée des Saints mesurent entre 2.5 et 7 mètres de haut et sont faites de granit breton. Le début du projet visait à construire 1000 statues de saints sur la colline de Quénéquillec. Le professeur et philosophe Philippe Abjean est le créateur de cette idée unique. Ce grand admirateur d’art naïf cherchait à rendre hommage à la Bretagne comme personne ne l’avait fait jusqu’alors. En 2008, lorsque la Vallée des Saints naissait à peine dans son esprit, il affirmait qu’il s’agissait d’un projet destiné à « sauver et faire revivre la culture populaire bretonne ». Il faudra attendre 4 ans : le 19 mai 2012, la colline de Quénéquillec accueille la toute nouvelle Vallée des Saints. Deux ans plus tard, on y trouvait 50 sculptures. Vous vous en doutez, « l’île de Pâques française » n’a fait que s’agrandir.

La Vallée des Saints

Aujourd’hui, on retrouve près de 190 statues à Carnoët ! Des sculpteurs et sculptrices venant de tous horizons se passent le mot, et la magie opère. Se rendre dans la Vallée des Saints, c’est vivre les légendes bretonnes en immersion totale. De Saint-Brieuc à Saint-Malo, soyez patients : avant la fin du siècle, il y aura plus de 1000 sculptures ! Puis, si ces créations vous animent, sachez que vous pouvez devenir mécène. Chaque dons permet de réunir les 13000 € nécessaires par statue. Déjà, ce projet rassemble le plus grand réseau de mécènes de Bretagne, c’est dire !

En plus, cette vallée garde une douce légende qui porte à faire sourire. On y trouve une fontaine gauloise dont l’eau aurait le pouvoir de guérir les animaux ! Cela va de soit, l’emplacement de cette vallée merveilleuse est reconnu archéologiquement. Et si vous cherchez à faire durer la magie, n’oubliez pas que de mars à mi-juin, le « chantiers des sculptures » est accessible au public. Clairement, la colline de Quénéquillec et sa Vallée des Saints n’attendent plus que vous !

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La Vallée des Saints, Quénéquillec, 22160 Carnoët