Vendée-moi du rêve : plages, voile, villages et bonnes tables à seulement 3h de Paris

Quand on pense à la Vendée, viennent souvent à l’esprit le Puy du Fou ou les souvenirs de vacances en famille à Saint-Jean-de-Monts. Pourtant la Vendée, c’est bien plus que cela. Des plages sauvages, des villages de caractère, une gastronomie généreuse, des grands événements sportifs et culturels : la région s’impose aujourd’hui comme l’une des destinations les plus séduisantes de l’Hexagone. À seulement 3h de train de Paris, on vous emmène découvrir ce territoire de la côte Atlantique. Et si l’été demeure sa saison emblématique, la Vendée se découvre et se savoure bien au-delà de la haute saison.

Vendée, terre de grands événements

Qu’on se le dise : la Vendée n’est pas seulement une destination de vacances. Des Sables-d’Olonne au bocage vendéen, en passant par les îles et les marais, la Vendée cultive un art de vivre singulier où nature, authenticité et dynamisme se conjuguent à merveille. Et ce dynamisme se ressent particulièrement à travers les grands rendez-vous qui rythment le territoire tout au long de l’année. Depuis le 7 juin dernier, tous les regards des passionnés de voile sont tournés vers la Vendée Arctique. En 2026, la course franchit un nouveau cap : pour la première fois, les skippers doivent atteindre le cercle polaire arctique, en solitaire, sans escale et sans assistance. Une aventure extrême qui confirme la place unique de cette épreuve dans le calendrier de la course au large. La Vendée Arctique constitue également une étape de qualification pour le légendaire Vendée Globe, la plus célèbre course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, dont le départ est donné tous les quatre ans depuis Les Sables-d’Olonne.

Parmi les marins engagés cette année figure notamment Élodie Bonafous, que nous avons eu la chance de rencontrer quelques jours avant le départ. La navigatrice s’apprête à vivre une expérience inédite : ce sera la première fois qu’elle passera une dizaine de jours seule en mer. Si elle appréhende naturellement la solitude, elle se dit surtout enthousiaste face à ce défi hors normes. Elle confie que « Les conditions de navigation dans les mers arctiques comptent parmi les plus exigeantes, avec des vents puissants, une mer souvent formée et des températures extrêmes ». Un terrain d’apprentissage idéal pour celle qui vise déjà le Vendée Globe 2028.

Autre rendez-vous emblématique : les Floralies Internationales. Organisé tous les cinq ans, cet événement floral d’exception attire à chaque édition plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Plus de 200 exposants professionnels et amateurs venus des quatre coins du monde imaginent des créations végétales spectaculaires et des scènes paysagères grandioses. La 13e édition, placée sous le thème « Jeux de Fleurs » (année des JO oblige), s’est tenue du 17 au 26 mai 2024 au Domaine de la Chabotterie, transformé pour l’occasion en un immense jardin artistique. Côté musique, le Festival de Poupet figure parmi les festivals les plus appréciés de France. Pour son édition 2026, il accueillera notamment ZZ Top, Gims, Théodora, Vanessa Paradis, Julien Doré ou encore Mosimann dans son cadre naturel exceptionnel niché au cœur du bocage vendéen. Et parce que la culture ne s’arrête jamais, la Vendée propose tout au long de l’année une programmation riche de concerts et de spectacles aux Atlantes des Sables-d’Olonne ainsi qu’au tout nouvel Arena, équipement flambant neuf qui accueille désormais les plus grandes tournées nationales.

Une gastronomie qui sent bon l’océan et le terroir

La Vendée se découvre aussi dans l’assiette. On pense souvent à la gâche, la célèbre brioche vendéenne, au préfou ou encore à la mouclade. Mais entre produits de la mer, maraîchage local et savoir-faire gastronomique, le territoire compte de nombreuses tables remarquables. Grâce à une activité de pêche encore très présente, notamment sur la côte atlantique, la Vendée regorge d’excellents restaurants de poisson où les produits de la mer arrivent directement de la criée à l’assiette. Aux Sables-d’Olonne, le restaurant Le Cayola séduit autant par la cuisine raffinée de son chef d’origine indienne, Vikramjeet Singh, que par sa vue spectaculaire sur l’océan. Face à la côte sauvage, les produits locaux y sont sublimés dans des assiettes élégantes, créatives et inspirées.

Impossible également de passer à côté des grands classiques du terroir vendéen, à commencer par le jambon vendéen accompagné de mogettes, véritable plat emblématique de la région. Ces spécialités locales se prolongent naturellement dans les restaurants du territoire, qui en proposent des interprétations plus contemporaines. Au cœur de La Roche-sur-Yon, le Bistro Yonnais propose une lecture bistronomique de la tradition, avec une cuisine généreuse, moderne et ancrée dans le terroir. Cette institution locale séduit autant par son univers floral et végétal que par sa carte de saison, qui met à l’honneur les producteurs du territoire. Une adresse appréciée aussi bien des habitants que des visiteurs de passage.

Où dormir aux Sables-d’Olonne ?

Pour prolonger l’expérience, la Vendée dispose d’une offre d’hébergement particulièrement variée. Aux Sables-d’Olonne, l’Hôtel Vertime séduit par son atmosphère contemporaine et son emplacement privilégié face au port de plaisance, offrant notamment un point de vue idéal pour admirer le départ de la Vendée Arctique. Tourné vers l’océan, cet établissement à l’esprit convivial invite à profiter pleinement de l’instant présent, entre grandes tablées et douceur de vivre.

Les amateurs de bien-être apprécieront l’Hôtel Thalasso & Spa Côte Ouest, qui invite à l’évasion avec son univers inspiré des grands paquebots des années 1930 et son centre de thalassothérapie réputé. Depuis juin 2026, l’établissement s’est enrichi d’un spectaculaire rooftop face à l’océan, offrant une vue imprenable sur la baie des Sables-d’Olonne, ses 25 kilomètres de littoral et ses longues plages de sable fin. Un panorama exceptionnel qui donne l’impression de voyager sans quitter la côte vendéenne.

Pour une immersion plus nature, le Domaine de l’Établière offre un cadre verdoyant idéal pour les familles comme pour les voyageurs en quête de déconnexion, au cœur de la campagne vendéenne. Un havre de paix chargé d’histoire, dans un parc naturel qui se situe à seulement une dizaine de minutes des Sables-d’Olonne. Un lieu intimiste et dépaysant, où l’on vient autant se ressourcer que célébrer des moments de vie dans un environnement préservé (parfait pour un mariage).

Parenthèse bien-être sur la côte vendéenne

La Vendée est également une destination parfaite pour ralentir le rythme. Aux Sables-d’Olonne, Les Roches Noires Hôtel & Spa propose un espace bien-être dédié à la détente face à l’océan. Pensé comme une parenthèse relaxante, il réunit un bassin équipé de jets hydromassants, un hammam à l’ambiance étoilée et une douche sensorielle. Un lieu intimiste où l’on vient profiter d’un moment de lâcher-prise, aussi bien pour les clients de l’hôtel que pour les visiteurs extérieurs (avec un tarif de 32€ par personne pour 1h30 d’accès).

À quelques pas de la plage, l’Atlantic Hôtel & Spa s’impose lui aussi comme une adresse incontournable pour un séjour placé sous le signe du repos, face à l’Atlantique, avec une carte de soins entièrement dédiée à la relaxation. L’établissement invite également à l’évasion toute l’année grâce à sa piscine intérieure chauffée à 29°C, habillée de zelliges verts et bordée de lits suspendus propices à la détente. Un cocon où l’on s’abandonne volontiers le temps d’un week-end.

La Chaume, l’âme authentique des Sables-d’Olonne

Impossible de quitter la Vendée sans flâner dans les ruelles de La Chaume. Face au célèbre remblai des Sables-d’Olonne, ce quartier historique a conservé l’âme d’un ancien village de pêcheurs et de maraîchers. Entre maisons blanches, venelles fleuries, ports traditionnels et cabanes colorées, il raconte encore aujourd’hui l’histoire maritime du territoire. Loin de l’agitation estivale, La Chaume dévoile une facette plus intime des Sables-d’Olonne, profondément attachée à ses racines et à son identité. Dans cette continuité, le passeur des Sables-d’Olonne, trait d’union entre les quartiers, fait partie du quotidien local. Chaque jour, plusieurs centaines de passagers empruntent ces navettes maritimes emblématiques pour traverser le port en quelques minutes seulement.

La Vendée, une destination qui mérite bien son surnom

Entre grands événements internationaux, nature préservée, gastronomie, patrimoine et douceur de vivre, la Vendée s’impose comme une destination complète et singulière. Avec près de 36 millions de nuitées en moyenne chaque année, elle figure parmi les territoires touristiques majeurs de France. Premier département touristique de la façade atlantique en nombre de lits et premier département français en nombre de campings, elle s’appuie sur une offre d’accueil exceptionnelle. Une dynamique qui confirme son attractivité auprès des sportifs, des épicuriens, des amoureux de la mer comme des passionnés de culture. Vendée-moi du rêve ? Mission accomplie.

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