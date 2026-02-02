Harry Potter fête ses 25 ans : ces événements magiques qui vous attendent en 2026

25 ans après la sortie du premier film en salles, l’univers d’Harry Potter continue de fasciner des millions de fans à travers le monde. Et pour célébrer dignement cet anniversaire, Warner Bros. Discovery France frappe fort en 2026 avec une série d’événements qui transformeront l’Hexagone en véritable terre de sorcellerie !

De la Bièraubeurre dans nos brasseries

Du 6 au 31 mai 2026, les 214 restaurants Au Bureau de France vivront au rythme de Poudlard. Pour la première fois dans notre pays, la mythique Bièraubeurre – cette boisson dorée et mousseuse qui fait saliver les élèves de l’école de sorcellerie – s’invite à la carte. Chaque établissement sera décoré aux couleurs de l’univers magique d’Harry Potter et proposera des recettes inédites concoctées à partir d’un coulis inspiré de la célèbre boisson. L’occasion rêvée de trinquer comme au Chaudron Baveur, sans quitter son quartier.

Rendez-vous à Versailles pour la rentrée des sorciers

Le 29 août 2026, c’est dans un cadre exceptionnel que les Potterheads sont conviés : les jardins du Château de Versailles accueilleront le traditionnel « Retour à Poudlard« . Une première pour cet événement culte qui rassemble chaque année les fans à travers le monde. Au programme : rencontres, partage et émotions garanties dans l’un des lieux les plus prestigieux de France. De quoi rendre jaloux les élèves de Beauxbâtons…

Quand la soie lyonnaise rencontre la magie d’Harry Potter

La maison Malfroy, soierie lyonnaise fondée en 1939, dévoile une collection exclusive de 13 créations en soie inspirées de l’univers Harry Potter. Foulards et carrés revisitent avec élégance les personnages, lieux et symboles emblématiques de la saga. Une rencontre inattendue entre le savoir-faire artisanal français et la magie de Poudlard !

Une nouvelle collection LEGO®

Les briques emblématiques fêtent également ce quart de siècle avec de nouveaux sets Harry Potter qui raviront les collectionneurs. Lancée en 2001 en même temps que le premier film, la gamme s’enrichit de modèles spécialement conçus pour l’occasion, dont certains incluent des Patronus bleus translucides exclusifs à collectionner. 5 sets sont déjà disponibles depuis janvier, et d’autres surprises seront dévoilées au fil de l’année. PS pour les novices et les nostalgiques : les 8 films Harry Potter sont disponibles en streaming sur HBO Max !

A. C.