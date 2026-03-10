En plein Paris, ce chalet de bois du 19e arrondissement intrigue depuis 158 ans

Les curiosités architecturales parisiennes ne se définissent pas uniquement par des immeubles immenses. Parfois, il ne s’agit pas non plus de maisons d’artistes et architectes. Au 103 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement, ce chalet tout de bois vêtu contraste drastiquement avec ses voisins de béton… Mais quelle est son histoire ?

Un chalet en plein Paris

Avant toute chose, un point historique s’impose ! Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais à l’orée du XXème siècle, les chalets et les maisons de bois étaient très en vogue à Paris et en région parisienne. De fait, ces chalets présentaient plusieurs avantages : construction rapide, coût très faible, matériaux légers, et fondations simples. Ces maisons étaient donc accessibles à tous… Mais cette mode ne durera pas bien longtemps. Vers les années 30, le travail de la maçonnerie sera mis en valeur, et cette vogue culturelle disparaîtra. On continuera néanmoins d’apprécier les séjours en montagne, mais ceux-ci se verront réservés aux élites européennes.

Pourtant, le curieux chalet du 103 rue de Meaux n’a pas été construit à cause (ou pour) cette mode !

Au 103 rue de Meaux

Notez que les archives attestent qu’il y avait deux chalets. Le deuxième se situait au 101 rue de Meaux, et était plus ancien que son frère survivant ! Celui que vous pouvez encore admirer a été construit pour l’Exposition Universelle de 1867. Ce chalet est donc plus âgé que la Tour Eiffel. Il semblerait d’ailleurs que ce chalet n’incarne pas les Alpes françaises ou bien une mode savoyarde. Quelques sources affirment qu’il aurait été représenté par la délégation d’Europe centrale. La façon dont il a été construit évoquerait plutôt les chalets des Carpates. Certains proposent d’ailleurs la Roumanie : impossible d’en être assuré, ce qui ajoute un mystère captivant à cette construction survivante.

Depuis 158 ans

Dans les années 2010, le chalet a failli disparaître. C’est son locataire, Samuel Cahu, soutenu par l’adjoint au maire du 19e arrondissement, qui parvient à recueillir 3000 signatures. Désormais, cette bâtisse insolite en plein Paris est protégée, et fait partie intégrante de l’histoire du quartier. Elle est même répertoriée au patrimoine de la Ville de Paris ! Pour finir, voici une vidéo d’archives de Samuel Cahu, dont le rêve à été exaucé :

103 rue de Meaux, 75019

Laumière M5