À 30 min de Paris en transilien, le parc le plus romantique d’Île-de-France surplombe la Seine

Exit le jardin du Luxembourg, les Buttes-Chaumont ou encore le parc Monceau. Il est temps de s’aventurer hors des sentiers battus, sans pour autant endurer des heures de transports. Nous vous menons au cœur des Yvelines, où un panorama magnifique face à la Seine vous attend. Ce poumon vert discret demeure méconnu. Pourtant, le paysage y est charmant et il est même possible d’y visiter un sublime château transformé en musée. Afin d’éviter l’affluence touristique et les humeurs de la ville, rendez-vous au parc du Prieuré, à Conflans-Sainte-Honorine.

À 30 min de Paris en transilien

Si le parc du Prieuré est notre coup de cœur, c’est bien évidemment grâce à son emplacement stratégique. Conflans-Sainte-Honorine se trouve dans le cœur verdoyant des Yvelines, tout en étant une ville parfaitement desservie. Le parc se trouve à deux pas de la gare, où vous pourrez emprunter la ligne J directement jusqu’à la gare Saint-Lazare, en 30 minutes à peine. Grand plus : le parc du Prieuré surplombe Conflans-Sainte-Honorine. Vous y profiterez donc d’une vue dégagée sur la ville, la Seine, et les péniches qui attendent patiemment pour voguer.

En bord de Seine

Ce parc, fier de ses 5 hectares, fait également partie d’un véritable patrimoine historique, et original ! De fait, l’aménagement du parc du Prieuré est assez récent, car il a été repensé dans les années 80. Néanmoins, il a été décidé d’y adopter un style à la française, comme pour le parc de l’ancien château de Saint-Cloud. Aussi, vous y retrouverez des terrasses et des gradins ; ce qui contribue à l’esthétique romantique du lieu. De même, on peut y admirer des bassins, des sculptures. Parfois, le site accueille des œuvres d’art de plein air, lors d’expositions temporaires mêlant art et nature.

Le plus romantique d’Île-de-France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ach Ref (@ac.hr.ef)



Jadis, personne n’évoquait un château, le terme « Prieuré » que l’on utilise toujours, raconte une histoire qui a des millénaires d’existence. Ici, un prieuré a été fondé en 1080, où on entreposait les reliques de Sainte-Honorine ; ce qui attirait bon nombre de pèlerins au Moyen Âge. Ce prieuré discret le restera des siècles durant. C’est après la Révolution que le domaine sera vendu comme bien national et transformé en résidence privée au XIXe siècle. Progressivement, et sous l’impulsion du maire de la ville, l’ancien prieuré va être totalement remanié pour s’accorder aux styles en vogue à l’époque. C’est pour cela que le château actuel est orné d’une façade néro-Renaissance et néo-gothique. Une serre sera aussi érigée, et le château sera même agrandi.

En 1966, un musée insolite y voit le jour, et y coule toujours des jours heureux : le Musée de la batellerie et des voies navigables. Un musée évident lorsque l’on connaît de l’histoire fluviale de la ville. D’ailleurs, ce musée est considéré comme le plus important consacré à la navigation intérieure en France. Si la curiosité vous pique, ce musée est un incontournable, que ce soit à travers ce qu’il transmet et ses magnifiques maquettes et dioramas reconstituants des ports historiques ! Notez d’ailleurs que le parc du Prieuré est aussi une adresse festive. En mai « le printemps de la batellerie » propose des concerts, des animations, des balades en bord de Seine, et des démonstrations fluviales. D’ailleurs, le musée du parc du Prieuré redouble toujours d’idées à travers ses expos du moment, si vous êtes en soif d’insolite, n’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à organiser votre prochaine escapade romantique, à seulement 30 minutes de Paris !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stéphanie (@blue_tinkerbell)



Parc du Prieuré – Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Gare Saint Lazare > Conflans-Sainte-Honorine (27 min)

Photo à la une : Parc du Prieuré © Destination Yvelines