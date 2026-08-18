Et si vous écriviez une lettre à votre « moi » du futur… à ouvrir dans 20 ans ?

À Paris, un café pas comme les autres propose de prendre un peu de temps pour soi autour d’une boisson… mais surtout d’écrire une lettre qui ne sera envoyée que plusieurs années plus tard. Nous avons testé le Café Pli, le premier café à lettres d’Europe, dans sa nouvelle adresse du 10e arrondissement. Une expérience à la fois créative, amusante et assez touchante, qui nous a beaucoup plu.

Un café rempli de lettres

Dès que l’on entre, on se retrouve nez à nez avec un immense meuble rempli de petites cases et d’enveloppes. Certaines partiront dans les prochains mois, tandis que d’autres resteront ici pendant 5 ou même 20 ans avant de rejoindre leur destinataire. La seconde chose qui surprend à l’intérieur, c’est l’ambiance studieuse. Car on ne vient pas ici pour papoter entre amis, mais avant tout pour passer un moment avec soi. Enfin, avec la personne que l’on sera dans quelques années.

Ouvert pour la première fois en 2024 près de République, le Café Pli possède désormais cette deuxième adresse au 141 avenue Parmentier, dans le 10e arrondissement. Le principe reste le même : dans ce coffee shop pas comme les autres, on vient s’offrir une pause gourmande autour d’une boisson et d’une pâtisserie, mais aussi s’accorder une parenthèse le temps d’un tête à tête avec soi. Un concept tout droit venu de Séoul, en Corée, pour faire face au stress en s’offrant un moment de slow life.

Quelques mots pour plus tard

Une fois installés, on choisit une carte parmi les nombreux modèles disponibles, puis place à l’écriture. Du papier à lettres est également disponible pour les plus inspirés. Feutres, crayons de couleurs, stickers, tampons… tout est à disposition pour personnaliser son courrier. Et même si l’exercice paraît simple au premier abord, écrire à la personne que l’on sera dans plusieurs années pousse forcément à un peu d’introspection.

Que voudrait-on lui raconter de notre vie actuelle ? Où espère-t-on en être dans cinq ou vingt ans ? Quels souvenirs aimerait-on avoir gardés ? Quels mots encourageants aurait-on envie de lui dire ? Chacun est évidemment libre d’écrire ce qu’il veut, et c’est justement ce qui rend l’expérience aussi personnelle. On peut aussi choisir de simplement s’envoyer un petit coucou du passé, ou encore d’adresser sa lettre à un proche pour lui réserver une surprise dans le futur. Le plus important : laisser parler son cœur et son inspiration.

Nous avons également beaucoup aimé le petit photobooth installé dans le café. On peut y prendre quelques clichés, les personnaliser et les conserver en souvenir de ce moment particulier, ou en glisser un dans son enveloppe : autant dire qu’après plusieurs années, la photo risque elle aussi de provoquer son petit effet ! Et si vous voulez voir à quoi ressemble l’expérience, on vous emmène avec nous en vidéo juste ici.

Voir cette publication sur Instagram Et si vous écriviez une lettre à votre moi du futur ? 💌

On a testé l’expérience et on a adoré ! 😍 👉 @cafepli

📍Paris 10e & Paris 11e

💶 Plusieurs formules disponibles.

À partir de 15€ pour un envoi dans l’année en cours + une boisson.

Pensez à réserver ! #cafepli #coffeeshop #coffeeshopparis #pari…

Rendez-vous dans 20 ans ?

Dernière étape, et probablement l’une des plus amusantes : fermer son enveloppe puis la sceller soi-même avec de la cire ! Et là encore, on peut choisir la couleur de la cire et le motif du tampon pour un courrier qui vous ressemblera dans les moindres détails. Il ne reste ensuite qu’à déposer ce « courrier du cœur » dans le fameux meuble à lettres, dans la case correspondant à son futur envoi.

Plusieurs formules sont proposées. Pour 15€, on peut choisir une date d’envoi comprise entre le lendemain et l’année suivante ; la formule comprend notamment une carte, une enveloppe, trois stickers, le cachet de cire, le stockage, l’affranchissement et une boisson. Pour les plus patients, il est également possible de faire partir son courrier dans 5 ans pour 25€, ou dans 20 ans pour 45€. Dans ces deux derniers cas, les lettres sont envoyées au début de l’année correspondante.

Ne nous reste plus qu’à oublier notre lettre pour avoir la bonne surprise de la découvrir dans notre boîte aux lettres dans quelques années ! Une jolie expérience à tester entre amis, en couple ou simplement avec soi-même, qui donne une très bonne excuse pour laisser son téléphone de côté et ressortir un stylo.

Café Pli Parmentier

141 avenue Parmentier, Paris 10e

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi & dimanche de 10h à 20h.

Réservation conseillée.

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Image en Une : Au Café Pli, on peut écrire une lettre à son « moi » du futur autour d’une boisson, avant de choisir sa date d’envoi. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann