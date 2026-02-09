Santorin comme vous ne l’avez jamais vue : un weekend dans les adresses secrètes d’Oia

À Oia, sur l’île grecque de Santorin, une famille a transformé d’anciennes caves à vin du XVIIe siècle en un empire hôtelier à la fois luxueux et intimiste. Entre chambres troglodytes, piscines sur la mer, balades en bateau et dîners au coucher du soleil, on vous emmène dans ces adresses d’exception pour découvrir l’art de vivre cycladique… et organiser vos prochaines vacances !

Jour 1 : entre le ciel et la mer

Canaves Epitome, la nouvelle oasis

En arrivant sur l’île de Santorin, on vous conseille de poser vos valises à Canaves Epitome pour un dépaysement total. Perché et entouré de 25 000 m² de jardins luxuriants, cet établissement se distingue par sa magnifique pierre volcanique qui crée un contraste saisissant avec ses piscines cristallines.

Les chambres, avec vue sur la mer, sont dotées de terrasses, jacuzzis ou piscines privées. Le cadre est somptueux, honorant l’architecture locale et les matières nobles. On retient surtout les services inclus très haut de gamme comme le taxi pour aller en ville et les bons petits plats réservables depuis son lit, la délicatesse des lumières dissimulées dans les murs blancs à la chaux, l’odeur signature si agréable, et les petites attentions apportées en chambre.

Une expérience gastronomique complète

À l’heure du déjeuner, le restaurant OMNIA dévoile sa terrasse au bord de la somptueuse piscine. Cette adresse décontractée célèbre les fruits de mer de la mer Égée : poulpe grillé, daurade fraîche, plateaux de coquillages à partager dans une ambiance conviviale. Le soir venu, place à Elements, l’expérience gastronomique face à ce qui est considéré comme l’un des plus beaux couchers de soleil au monde. Là, le chef Tasos Stefatos orchestre un menu dégustation où la cuisine européenne moderne rencontre les touches grecques. Le sommelier suggère des accords parfaits, piochant dans une carte qui fait la part belle aux vins grecs méconnus.

Jour 2 : à la découverte d’Oia

Une croisière avec Sunset Oia

Canaves Collection a aussi développé Sunset Oia : une flotte de catamarans et yachts privés pour contempler l’île et ses falaises depuis la mer. Au départ du port d’Ammoudi, les embarcations glissent le long de la caldera pour révéler les secrets volcaniques de l’archipel. Le catamaran file vers les îlots de Nea Kameni et Palea Kameni, ces terres noires fumantes nées des éruptions successives. Baignade dans les sources chaudes sulfureuses aux eaux turquoise, snorkeling dans des criques inaccessibles par la terre, exploration de plages de sable noir volcanique… Le programme s’adapte aux envies. On vous conseille d’opter pour le déjeuner préparé à bord par un chef privé et l’open bar pour une aventure mémorable !

Le coucher de soleil depuis Canaves Sunday

En rentrant de la croisière, cap sur Canaves Sunday : le meilleur spot de la ville pour admirer le coucher de soleil. Au cœur de la zone piétonne d’Oia, sa terrasse offre une vue à 360 degrés absolument époustouflante, et préservée des hordes de touristes. Un décor de carte postale qui semble presque irréel…

Dîner et nuit au Canaves Ena

Pour cette 2e nuit, on vous recommande Canaves Ena, l’établissement historique de la collection qui a récemment rouvert ses portes après une métamorphose spectaculaire. Ses chambres troglodytes et ses piscines en étage nous ont totalement séduits. Au restaurant Adami, installé au bord de la piscine principale, on savoure une cuisine grecque authentique revisitée, généreuse, colorée, qui fait honneur aux recettes des grand-mères grecques, tout en vivant avec leur temps. Un régal !

Jour 3 : un final en beauté

Réveil zen et spa troglodyte

Le lendemain matin, réservez une séance de yoga face au lever du soleil sur la terrasse de Canaves Oia Suites. Ces cours quotidiens font partie du programme wellness proposé par tous les établissements de la collection. Ensuite, direction le spa, niché dans une cave du XVIIe siècle : plafonds voûtés, passages creusés dans la roche volcanique, atmosphère intimiste… Ce temple du bien-être propose des soins signés Valmont et Rasul. Le protocole L’Elixir des Glaciers promet une régénération cellulaire optimale, tandis que le hammam privé, avec sa mosaïque turquoise graphique, invite au lâcher-prise total. Vous pourrez prolonger la détente dans votre piscine à débordement privée puisque chaque suite en dispose ! Un luxe absolu quand le soleil commence sa descente spectaculaire vers la mer.

Petra, l’expérience gastronomique sous les étoiles

Enfin, la soirée s’organise autour du restaurant Petra, véritable institution de l’établissement. Installé au bord de la piscine avec vue imprenable sur la caldeira, cette table propose la meilleure cuisine grecque de l’île dans un cadre exceptionnel. Les produits locaux y sont travaillés avec créativité et précision, dans un respect total des saisons et du terroir cycladique. La carte change régulièrement, mais la philosophie reste : sublimer l’authenticité. Pour nous, il mériterait une étoile au Guide Michelin ! L’intimité demeure préservée grâce au nombre limité de couverts. Mais pour les couples en quête d’absolu romantisme, le Panorama Balcony offre une expérience encore plus exclusive : une table dressée sur un balcon privatif, un menu sur-mesure conçu par le chef, et cette vue à 360 degrés qui a fait la réputation de Canaves Oia Suites auprès des têtes couronnées et célébrités du monde entier.

L’héritage Chaidemenos

Derrière ces établissements extraordinaires se cache une saga familiale débutée en 1985. Yiannis et Anna Chaidemenos ont transformé deux caves à vin héritées en trois premières chambres d’hôtel. 40 ans plus tard, leurs fils Markos et Alexandros perpétuent cet esprit d’hospitalité grecque, la fameuse philoxenia, tout en insufflant une vision moderne. Dans les prochaines années, d’autres îles grecques pourraient accueillir de nouveaux établissements. Mais pour l’instant, à Santorin, la magie opère intacte.

A. C.