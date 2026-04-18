Et si vous dormiez dans un avion ou une rame de métro ?

Les vacances approchent à grands pas… et si, pour un dépaysement total, vous misiez non pas sur une destination, mais sur un logement hors du commun ? Dormir dans un tramway, un hélicoptère ou encore une rame de métro parisien : l’expérience vous tente ? À moins de 4h de Paris, sur la côte atlantique, ce camping pas comme les autres n’a pas fini de vous surprendre.

Sur la Côte de Jade, un camping pas comme les autres

À quelques kilomètres de l’océan Atlantique, la petite commune de Saint-Michel-Chef-Chef s’étire dans un décor typique de la Côte de Jade. Station balnéaire familiale bordée de plages de sable fin, de falaises douces et de sentiers côtiers, elle séduit autant les amateurs de nature que les vacanciers en quête de tranquillité. Connue également comme le berceau des célèbres galettes St Michel, la commune cache pourtant une autre surprise bien moins classique : un camping pas comme les autres, où l’insolite devient le fil conducteur du séjour. Dans un environnement touristique particulièrement concurrentiel, avec de nombreux établissements répartis dans le département de la Loire-Atlantique, la question de la différenciation est devenue essentielle. Face à cette densité, une stratégie s’impose : ne ressembler à aucun autre. « Les campings sont nombreux. Soit on fait la course à la piscine la plus grande, soit on trouve une niche », résume le propriétaire. Et ici, la niche choisie est assumée : celle de l’insolite XXL.

Roulottes, métro, tramway : choisissez votre moyen de transport

À première vue, on pourrait croire à un décor de tournage ou à une attraction éphémère sortie d’un parc à thème. Mais dès l’entrée, le décor est planté. Panneaux inspirés de la SNCF, objets de cheminots, ambiance ferroviaire assumée : ici, le voyage commence avant même de poser les valises. Dans les allées, les hébergements ne ressemblent à rien de connu. Des wagons posés sur de véritables rails, un avion figé comme s’il allait redécoller, une rame de métro transformée en cocon familial… Et même une fusée ! Le camping joue pleinement la carte de l’immersion. À la tête de ce lieu hors norme, Guillaume Staub cultive une idée simple : surprendre. C’est en tombant sur une annonce en ligne que le propriétaire a eu le déclic : un ancien avion à vendre. Direction Toulouse, visite, et révélation immédiate. L’intérieur est suffisamment spacieux pour être transformé en logement.

« Attention à la marche en descendant du train »

Ce qui frappe surtout, c’est la manière dont chaque structure conserve son identité d’origine. Dans l’avion, les hublots découpent encore la lumière comme lors d’un vol en altitude, la carlingue métallique conserve ses courbes d’origine, et certains détails ont été détournés avec ingéniosité, comme cette ancienne porte de toilettes devenue cloison entre deux espaces nuit. On n’a pas simplement réaménagé un avion : on en a prolongé l’histoire. Dans la rame de métro, la cabine de conduite est toujours là, les sièges d’origine rappellent les trajets quotidiens, et les clins d’œil aux lignes parisiennes prolongent l’illusion. On ne dort pas dans un hébergement : on s’installe dans un décor qui a déjà vécu mille vies. C’est sans doute là que l’expérience prend toute sa dimension. Pensés pour accueillir des familles nombreuses ou des groupes d’amis, ces espaces deviennent de véritables lieux de vie partagée. Dans le métro, chacun trouve sa place entre coin nuit, espace salon et cabine de pilotage détournée, comme dans un micro-univers autonome. Au moment de partir, difficile de repartir sans un appareil photo rempli d’images, de vidéos et de souvenirs comme si le voyage avait duré bien plus longtemps qu’un simple séjour sur la côte.

Prêts à dormir dans un avion ou une rame de métro ?

Au-delà des hébergements, le camping ressemble presque à un musée à ciel ouvert. Chaque objet récupéré, chaque structure chinée raconte une histoire de transport, de voyage, de mobilité. Et l’inventivité ne s’arrête pas là : près de la piscine, des installations encore plus inattendues apparaissent, où des objets du quotidien sont détournés et transformés en éléments de décor. L’ensemble forme un lieu hybride, entre camping, musée pop et parc d’attractions. À travers ce projet, Guillaume Staub a surtout créé une philosophie : celle de réinventer les vacances en permanence. Dans un univers où les offres d’hébergement tendent à se ressembler, le Camping Le Haut Village fait figure d’exception. Ici, on ne choisit pas seulement un lieu où dormir : on choisit une expérience, une ambiance, un souvenir en devenir. Et vous, vous dormiriez plutôt dans un tramway nantais, un bus VIP Star ou une rame de métro parisien ?

Camping Insolite le Haut-Village, 4 Rue de l’Étang 44730 Saint-Michel-Chef-Chef