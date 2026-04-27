Cet escalier de 374 marches est classé parmi les plus extraordinaires au monde

Avec ses 374 marches, la Montagne de Bueren est régulièrement citée parmi les escaliers les plus extraordinaires au monde. Véritable défi pour les mollets, elle est aussi l’un des symboles les plus impressionnants de Liège. Cette montée raide, qui semble défier la logique urbaine, cache une histoire bien plus stratégique : celle de la défense de la ville.

374 marches vers le vertige

On associe souvent Liège à ses douceurs : gaufres, café ou chocolat liégeois… Mais la ville cache aussi un tout autre genre de plaisir, plus physique celui-là : cet escalier vertigineux qui offre une vue spectaculaire sur les toits. Construit à la fin du XIXᵉ siècle, ce monumental escalier, connu aujourd’hui sous le nom de Montagne de Bueren, n’a rien d’un simple équipement urbain. Avec ses 374 marches et sa pente d’environ 30 %, il relie le quartier de Féronstrée et Hors-Château au Péri et à la citadelle, en traversant les Coteaux de Liège.

Il reprend l’emplacement d’anciens remparts du XVe siècle, destinés à protéger la ville des invasions venues de la Meuse et des hauteurs environnantes. Il permettait également de relier directement la caserne de la citadelle au centre-ville, offrant un accès plus rapide à la garnison en cas d’invasion. Cet imposant escalier perpétue aussi le souvenir de Vincent de Bueren (vers 1440-1505), noble d’origine gueldroise et figure de la défense liégeoise, qui participa à la célèbre résistance des Six cents Franchimontois face au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. À l’époque, la logique est implacable : contrôler les hauteurs, c’est contrôler la ville. En transformant cette pente abrupte en passage stratégique, Liège se dotait d’un véritable verrou défensif. Une architecture de survie, taillée dans la roche. Aujourd’hui, plus de canons ni de soldats. À la place : des visiteurs essoufflés, des coureurs du dimanche et des touristes venus tester leur endurance !

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La Montagne de Bueren, rituel touristique

Avec ses 374 marches, la Montagne de Bueren est devenue une attraction à part entière. La montée est ardue, même si des paliers avec des bancs ont été prévus pour pouvoir faire des pauses. À mesure que l’on s’élève, les maisons s’éloignent, jusqu’à donner cette sensation de quitter la ville pour flotter au-dessus des toits. Ce qui fut autrefois un outil défensif est aujourd’hui un passage obligé. On y vient pour le défi, pour la photo, ou simplement pour le plaisir très concret de dire : “je l’ai fait, je suis arrivé au bout”.

Et là-haut, la ville offre une vue panoramique sur les toits, les ruelles serrées, les collines de la Cité ardente. Après l’effort, place à la respiration. Au sommet, un banc attend les jambes fatiguées, face à Liège.

L’icône verticale de Liège

La Montagne de Bueren n’est plus une barrière militaire. Elle est devenue une expérience urbaine à part entière, entre effort physique et vue panoramique sur la ville. Et si elle attire autant, c’est peut-être parce qu’elle condense tout ce que Liège aime être aujourd’hui : une ville de caractère, verticale, mais profondément vivante, où même les escaliers racontent la ville. Ici, on parle fort, on vit tard, et les Liégeois cultivent une chaleur qui leur vaut le surnom de Cité Ardente.

En pleine métamorphose, la ville mêle les époques et les styles sans complexe : la Place Saint-Lambert et le Palais des Princes-Évêques côtoient l’Opéra Royal de Wallonie, tandis que la gare des Guillemins, signée Santiago Calatrava, déploie ses courbes futuristes au cœur du paysage urbain. Entre patrimoine, collines verdoyantes des Coteaux de la Citadelle et vie nocturne animée du Carré, Liège s’impose comme une ville de contrastes. Alors oserez-vous gravir la Montagne de Bueren et ses 374 marches pour observer Liège d’en haut ?

Montagne de Bueren 25, 4000 Liège, Belgique

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