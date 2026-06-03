Que fait cet avion perché sur le toit du Peninsula Paris 

Depuis l’avenue Kléber, rien ne laisse deviner qu’un avion de 11 mètres d’envergure est perché sur le toit du célèbre palace The Peninsula Paris. Ce n’est pas un ornement fantaisiste : c’est un hommage à l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’aviation française… Et il faut grimper jusqu’au rooftop pour le découvrir ! On vous y emmène.

Un avion mythique

Le 8 mai 1927, un avion décolle du Bourget pour tenter un exploit alors inédit : le premier vol sans escale Paris-New York. Il est piloté par Charles Nungesser, déjà héros de guerre à 35 ans, qui a remporté 45 victoires en combat aérien durant la Première Guerre mondiale ; et par François Coli, navigateur issu de la marine marchande qui avait réussi en 1919 la double traversée de la Méditerranée.

Leur biplan Levasseur, baptisé « L’Oiseau Blanc » en souvenir d’un chef indien, décolle dans l’obscurité à 5h20 du matin. À 6h45, il survole Étretat, puis s’engage au-dessus de la Manche. Mais il est aperçu pour la dernière fois au-dessus de l’Irlande et ne rejoindra jamais New York… Le 10 mai, un journal parisien publie une édition spéciale annonçant leur réussite, inventant jusqu’aux premières déclarations de Nungesser à l’arrivée : les Parisiens, scandalisés par ce mensonge, saccagent les locaux de La Presse. 13 jours plus tard, Charles Lindbergh réussit la traversée dans l’autre sens et entre dans l’histoire alors que Nungesser et Coli, eux, resteront les grands oubliés. La disparition de L’Oiseau Blanc est aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’aviation.

Un propriétaire passionné

C’est Michael Kadoorie, propriétaire du groupe The Peninsula Hotels et passionné d’aviation, qui a imaginé le restaurant de son établissement parisien en hommage au biplan des deux aviateurs disparus. En plus de le nommer « L’Oiseau Blanc », il décide de faire réaliser (et poser juste devant la fenêtre) une réplique de l’avion original qui a l’air de s’envoler en direction de la Tour Eiffel.

Ouvert en même temps que le palace en 2014, le restaurant L’Oiseau Blanc est aujourd’hui distingué de 2 étoiles par le Guide Michelin, porté par le chef David Bizet et la cheffe pâtissière Anne Coruble. Le décor, perché sous la verrière sur les toits de Paris, est à couper le souffle !

L’Heure Dorée, le rooftop du Peninsula Paris

Aux beaux jours, le rooftop « L’Heure Dorée » ouvre ses portes dès 17h face à la Tour Eiffel et au Sacré-Cœur. On s’y love dans un mobilier Roche Bobois jaune solaire, sur la playlist « Belle Époque » de Bon Entendeur, un cocktail à la main pour admirer la lumière changer sur les toits de Paris au coucher du soleil.

La carte des tapas raffinés est signée par les chefs de L’Oiseau Blanc : élégant lobster roll à la flamme, relevé d’américaine, de tomate confite et d’estragon, brioche feuilletée gourmande au jambon Bellota et chutney pêche-tomate, brochettes de poulet tandoori ultra fondantes… À accompagner des cocktails de la saison 2026 créés en partenariat avec le whisky écossais The Macallan, comme le Brise Parisienne qui joue la fraîcheur coco-ananas-citron vert, ou encore le Ciel Ambré dans une tonalité plus profonde, whisky-amaretto-café. Un endroit chic et intemporel !

The Peninsula Paris

19 avenue Kléber, Paris 16e

Plus d’infos et réservations sur le site officiel

Crédit photo : L’avion du Peninsula Paris © Travellers Society