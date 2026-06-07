L’église Saint-Louis-en-l’Île, le monument richement décoré qui se cache en plein cœur de l’île parisienne

Située au cœur de l’île Saint-Louis, l’église Saint-Louis-en-l’Île est l’une des plus petites du diocèse de Paris. Située dans une rue étroite, elle est identifiable à son clocher dit « à la polonaise » et son architecture intérieure richement décorée. Si ses fondations reposent sur les vestiges d’une ancienne chapelle construite en 1620, il faut attendre un siècle plus tard pour voir ce monument historique consacré.

La petite église de l’île Saint-Louis

À l’origine, une première chapelle Notre-Dame-de-l’Île a été édifiée entre 1620 et 1622 sur l’île Saint-Louis. Mais en raison de sa petite taille, un chantier est rapidement lancé par le roi Louis XIII pour construire une église plus spacieuse, consacrée à saint Louis. Dès 1664, la pierre du nouvel édifice est posée en suivant les dessins des architectes François Le Vau, puis de Gabriel Le Duc, Pierre Bullet et Jacques Doucet après sa mort. Le changement fréquent de direction, ainsi que l’arrivée malencontreuse d’un ouragan au début du XVIe siècle repoussent les travaux sur plusieurs années. Le chantier se termine en 1725 (soit près d’un siècle après l’édification de la première chapelle), et l’église Saint-Louis-en-l’Île est consacrée l’année suivante. Menacé d’être détruit sous la Révolution, le monument est finalement vendu comme bien national et préservé pour servir de dépôt : il faut attendre l’année 1817 pour le voir de nouveau dédié au culte. Dès lors, l’édifie est orné de dorures, fresques, vitraux et sculptures, tout en abritant plusieurs œuvres d’art.

Un drôle de clocher Classée au titre des monuments historiques, l’église Saint-Louis-en-l’Ile pourrait passer inaperçue au cœur de l’île Saint-Louis, puisqu’elle n’a pas de parvis. Mais les visiteurs la repèrent rapidement à la découverte de son grand clocher dit « à la polonaise« . Cet ouvrage, construit en 1764 par l’architecte Oudot de Maclaurin, remplace la construction primitive qui a été détruite lors de l’ouragan. Il dénote pour sa structure ajourée, laissant percevoir plusieurs ouvertures ovales de bas en haut, jusqu’à l’horloge suspendue à son sommet. Un ensemble d’oeuvres Autre fait remarquable de l’église Saint-Louis-en-l’Ile : la quantité d’oeuvres d’art qu’elle abrite sous sa nef. Dans le chœur, on découvre notamment deux tableaux d’Armand Félix Marie Jobbé-Duval, tandis que la chapelle des fonts baptismaux conserve huit petits tableaux sur bois illustrant huit scènes de la vie du Christ peintes au début du XVIe siècle, et les transepts sont ornés de deux statues représentant la Vierge à l’Enfant et sainte Geneviève. Parmi les vitraux richement colorés, on peut également reconnaître saint Louis, la main posée sur le cœur. Église Saint-Louis-en-l’Île

19 bis rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 Paris À lire également : Île Notre-Dame, Île aux Vaches, Île de la Fraternité… l’île Saint-Louis a connu bien des noms dans sa longue histoire Image à la une : Église Saint-Louis-en-l’Île © Vitalie Crudu / Franck Diverd