Les petits secrets du canal de l’Ourq : 200 ans d’histoire au fil de l’eau

On le longe aujourd’hui à vélo, on y boit un verre l’été, on s’y promène sans trop y penser. Et pourtant, le canal de l’Ourcq est l’un des lieux les plus chargés d’histoire de l’est parisien. Derrière ses berges animées se cache un projet impérial, un ancien axe industriel majeur et un couloir écologique insoupçonné.

Un canal né d’une décision de Napoléon

Avant d’être un canal, l’Ourcq était une rivière déjà exploitée dès le XVe siècle. Les bateliers y faisaient transiter bois et céréales vers Paris, une activité encouragée dès 1415 par Charles VI. Au fil des siècles, la navigation s’organise : au XVIe siècle, François Ier fait aménager le cours d’eau pour le rendre navigable, notamment pour acheminer le bois depuis la forêt de Retz. Peu à peu, la rivière est canalisée, équipée de réservoirs et de dispositifs rudimentaires pour faciliter le transport.

L’idée d’un véritable canal reliant directement Paris circule dès le XVIIe siècle. L’ingénieur Pierre-Paul Riquet imagine même un tracé jusqu’à l’actuelle place de la Nation, un projet qui ne verra jamais le jour.

Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que le projet prenne forme. En 1802, Napoléon Bonaparte lance la construction du canal de l’Ourcq pour répondre à un problème majeur : l’approvisionnement en eau de la capitale, tout en facilitant le transport fluvial. Les travaux débutent la même année sous la direction de l’ingénieur Pierre-Simon Girard.

Le canal est inauguré en 1813, puis complété dans les années suivantes. Il s’inscrit alors dans un réseau plus large, avec les canaux Saint-Martin et Saint-Denis, formant la base du système hydraulique parisien encore utilisé aujourd’hui.

Un axe industriel majeur à la Villette

Au XIXe et au début du XXe siècle, le canal devient un véritable moteur économique. Le bassin de la Villette se transforme en plaque tournante du transport de marchandises. Bois, céréales, matériaux de construction : tout transite par l’eau. À une époque où le rail et la route sont encore peu développés, le canal structure toute l’activité du nord-est parisien.

La navigation s’organise rapidement. Dès 1822, des bateaux relient Paris à Meaux en quelques heures seulement. Aujourd’hui encore, cette vocation industrielle n’a pas totalement disparu. Le canal continue d’être utilisé pour le transport de matériaux, avec des péniches capables de remplacer plusieurs dizaines de camions – 22 pour être exact ! -.

Une réserve d’eau essentielle pour Paris

On l’oublie souvent, mais le canal de l’Ourcq joue toujours un rôle crucial dans le fonctionnement de la ville. Il alimente le réseau d’eau non potable de Paris, utilisé pour nettoyer les rues, arroser les espaces verts ou alimenter les lacs des bois de Boulogne et de Vincennes. Chaque jour, des centaines de milliers de mètres cubes d’eau transitent par ce réseau. Un usage invisible, mais essentiel, qui prolonge la mission initiale du canal.

Le plus long canal parisien

Avec ses près de 100 kilomètres de long, le canal de l’Ourcq est le plus étendu des canaux parisiens. Il ne se limite pas à Paris : il traverse la Seine-Saint-Denis et s’étire jusqu’à l’Oise, alternant entre zones urbaines, friches industrielles et paysages plus ruraux. Cette continuité explique aussi son succès actuel. À Paris, les 11 premiers kilomètres, sans écluse, sont devenus un espace de promenade, de loisirs et de vie quotidienne.

Un couloir écologique inattendu

Sous ses airs urbains, le canal abrite une biodiversité réelle. Oiseaux, poissons, végétation aquatique : l’ensemble forme un couloir écologique qui traverse la ville. Des aménagements récents, comme des radeaux végétalisés, ont même été installés pour favoriser la faune et la reproduction des espèces.

Un contraste assez frappant avec son passé industriel ! On y court, on y pédale, on y traîne en terrasse — sans toujours savoir qu’il a été pensé, à l’origine, pour sauver Paris de la pénurie d’eau.