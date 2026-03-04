Construite en 1893, cette halle abrite le plus grand marché couvert d’Île-de-France

Situé dans le centre-ville, non loin de la cathédrale, le marché couvert de Saint-Denis est abrité par une immense halle construite à la fin du XIXe siècle. Ouvert trois jours par semaine, il regroupe 300 marchands et demeure le plus fréquenté de la région.

Un marché centenaire

Si la halle de Saint-Denis a été inaugurée à la fin du XIXe siècle, elle s’inscrit toutefois dans une histoire bien plus ancienne. En effet, à cet emplacement se trouvait la grande foire du Lendit dès le Moyen Âge, un marché estival considéré comme le plus important de la région, si bien qu’il attirait des marchands provenant de toute l’Europe. Dans cette continuité, une grande halle est construite en 1893 avec une structure métallique rappelant les ouvrages de Victor Baltard.

Trois immenses nefs métalliques

Si la halle ressemble aux structures conçues par Victor Baltard, on doit pourtant ce projet à Victor Lance, architecte-voyer de la ville. Le marché est composé de trois nefs métalliques, dont la plus large mesure 15 mètres. Cette ossature est recouverte par la pierre de taille d’Eurville et la brique de Bourgogne, offrant une façade de style néo-classique. L’édifice est composé de trois entrées monumentales, encadrées par des pilastres et surmontées d’un fronton arrondi.

Rénovée en 1981 par l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA) et l’architecte Jean Prouvé, la halle est une nouvelle fois en chantier au cours de l’année 2008. Les auvents, ajoutés lors de la première rénovation, sont retirés de la façade, tandis que les persiennes métalliques d’origine sont remplacées par du verre afin de rendre le marché plus lumineux.

Le marché le plus fréquenté de la région

Aujourd’hui encore, le marché couvert de Saint-Denis demeure le plus fréquenté d’Île-de-France. Ouvert les mardis, vendredis et dimanches, celui-ci peut attirer jusqu’à 25 000 personnes par jour. La halle est notamment appréciée pour la diversité de ses marchandises sur les 300 stands présents, mêlant fruits et légumes exotiques, épices et herbes aromatiques, viandes et poissons frais, fromages fermiers et pains artisanaux, ainsi qu’une variété de plats traditionnels de l’étranger. Donnant sur la place du 8-Mai-1945, le marché est également entouré de plusieurs échoppes et cafés qui participent à la vie du quartier.

Marché de Saint-Denis

Place du 8-Mai-1945

Image à la une : ©️ Seine-Saint-Denis Tourisme