Paris n’a pas toujours été la capitale de France

L’histoire de France s’est écrite à travers la paix, mais aussi les conflits. Durant nombre d’entre eux, Paris s’est vue destituée de son titre pour des raisons politiques, stratégiques, ou encore protectrices. On vous dévoile ces instants passés, où Paris n’a plus été la capitale.

Paris est assiégée

Nous sommes en 1870, Paris est assiégée, la chute de Napoléon III est proclamée. Afin de se protéger et d’élaborer une offensive, le Gouvernement de la Défense Nationale quitte la capitale et s’installe à Tours. C’est un épisode de l’histoire que l’on oublie souvent. D’ailleurs, on surnomme Tours « le Petit Paris », même s’il ne reste pas des monuments imposants de ces moments de l’histoire, puisque la ville a subi des dégâts dévastateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Le principal bâtiment témoin est l’ancienne préfecture d’Indre-et-Loire. Le célèbre Léon Gambetta y a d’ailleurs prononcé un discours lors de son arrivée. La ville de Tours conserve également des archives, des gravures, des proclamations et des souvenirs liés à cet épisode. Durant cette période, la guerre franco-prussienne fait aussi rage ! Très vite, l’avancée de l’ennemi commence à menacer Tours : la capitale de France doit donc aussi déménager. On choisit Bordeaux en décembre 1870. Notez que ce n’est que la première fois (sur trois) que la Port de la Lune deviendra la capitale, nous y reviendrons. Du 12 février au 11 mars 1871, la nouvelle Assemblée Nationale siège au Grand Théâtre.

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Les capitales temporaires de France

Au cœur de ce XIXe siècle mouvementé, la capitale de France ne cesse de voyager ! Du 10 au 20 mars 1871, l’Assemblée et le gouvernement sont à Versailles. Paris est encore très instable. Et ce n’est que le début, puisque la ville de Louis XIV sera la capitale de France durant huit ans. Ce n’est qu’en 1879 que Paris va retrouver toutes ses fonctions, lorsque les tensions seront apaisées.

Mais alors, qu’en est-il de Bordeaux et des deux autres fois où la ville a été notre capitale ? Eh bien, ces moments racontent la triste vérité du XXe siècle. Si on vous dit : 1914 et 1940, tout devient clair. Les deux guerres mondiales ont fortement impacté Paris, le pouvoir Français ne pouvait plus s’y trouver paisiblement. Bordeaux se trouvait loin des fronts, puisqu’en 1914 et en 1940, la menace arrivait du nord et de l’est. Alors, cette ville offrait une sécurité temporaire, sans être totalement isolée du reste du pays. On y trouvait déjà : sa grande gare, son port international, un réseau ferroviaire allant jusqu’à l’Espagne et des réseaux télégraphiques et administratifs importants. Bordeaux possédait aussi les bâtiments nécessaires : la préfecture, l’Hôtel de Ville, le Grand Théâtre…, etc. Mais tout cela ne fut que temporaire.

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Paris restera toujours Paris

La question est légitime : pourquoi Bordeaux n’est-elle pas restée la capitale ? Le fait est que Paris conservait des avantages immenses, puisque s’y est toujours trouvé le siège historique des institutions, des ministères, des ambassades, les grandes banques, les journaux. Depuis des siècles, Paris centralise l’économie et la politique de tout le pays. Transférer des dizaines de milliers de fonctionnaires et des institutions n’a jamais été un objectif. Aussi, symboliquement, abandonner définitivement Paris aurait pu donner l’impression que l’État renonçait à défendre (ou reprendre) sa capitale. Bien sûr, durant la guerre, Vichy est devenue célèbre pour avoir été une capitale de France, puisque le régime éponyme y installe son gouvernement. Mais finalement, Paris restera toujours Paris : mais le débat reste ouvert. Quelle ville pourrait faire une bonne capitale de France ?

Photo à la une : Vue panoramique de Paris © Brady