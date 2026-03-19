À Paris, ce terrible incendie dans le métro a fait plus de 80 morts

Le 10 août 1903, Paris vit l’une des pages les plus sombres de son histoire. Sous les rues du 20e arrondissement, entre les stations Couronnes et Ménilmontant, un incendie dévastateur emporte 84 vies en quelques minutes à peine. On vous raconte cette sombre histoire !

Histoire de la ligne 2 du métro parisien avant le drame

Trois ans seulement séparent ce drame de l’inauguration du métro parisien, né à l’occasion des Jeux olympiques de 1900. A l’époque, la ligne 2 relie Barbès-Rochechouart à Nation, elle est un symbole de modernité et de progrès pour la capitale. Personne ne pouvait s’imaginer que cette fierté urbaine pouvait se transformer en piège mortel.

La soirée du 10 août, est comme on pourrait l’imaginer, d’une chaleur écrasante. Les rames sont bondées et sous les voûtes du tunnel, un court-circuit électrique s’embrase silencieusement dans un wagon. Le problème ? Ces wagons sont entièrement construits en bois, donc très inflammables et malheureusement, ce genre d’erreurs ne laissent aucune chance.

Tragique incendie dans le métro à Paris

Le feu se propage à une vitesse terrifiante. La fumée envahit le tunnel avant même que quiconque ne réalise l’ampleur du danger. Dans l’obscurité et la panique, les voyageurs se précipitent vers la seule sortie disponible à la station Couronnes. Une seule sortie, pour des dizaines de personnes affolées, c’est un goulet d’étranglement tristement fatal.

La décision du wattman, le conducteur de la rame, d’immobiliser son train trop tardivement, aggrave la situation. Les secours qui auraient pu être asphyxiés par des fumées trop toxiques en intervenant trop rapidement, assistent, impuissants, au drame. Aucune signalisation d’urgence, aucune formation des voyageurs, aucun protocole d’évacuation clair. Le bilan est sans appel: 84 morts, pour la plupart asphyxiés ou écrasés dans la bousculade. Une catastrophe qui restera la pire survenue dans le métro parisien.

84 morts, le drame qui a tout changé

En France comme à l’international, l’émotion est immense. Paris, ville lumière, pleure à cause de ses propres innovations. De cette tragédie naît une prise de conscience décisive. Les autorités ne peuvent plus regarder ailleurs, alors les réformes s’enchaînent ! Installation d’un éclairage de secours indépendant, création de postes incendie dans chaque station, refonte complète des aménagements intérieurs avec des banquettes fixes en remplacement du mobilier inflammable. Le métro parisien se réinvente dans la douleur, mais il se réinvente pour de bon !

Plus d’un siècle a passé depuis la nuit du 10 août 1903. Aujourd’hui, le métro parisien transporte chaque jour des millions de voyageurs et demeure l’un des réseaux les plus sûrs au monde. Cet héritage de sécurité, on le doit en grande partie aux 84 victimes de Couronnes, dont la mort a contraint une ville entière à repenser sa façon de protéger les siens.