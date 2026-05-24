Il a fallu seulement 7 ans pour construire la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité

Chef-d’oeuvre du gothique rayonnant, la Sainte-Chapelle est l’un des vestiges de l’ancien palais royal de la Cité. Construit pour Saint Louis, ce monument historique est remarquable pour sa solidité et sa grandeur, en étant entouré de 15 immenses verrières colorées. Remarquable aussi pour la très courte durée de son chantier… puisqu’il n’a fallu que sept années pour l’achever !

Une chapelle de l’ancien palais royal

Construite au milieu du XIIIe siècle pour Louis IX, dit Saint Louis, la Sainte-Chapelle était à l’origine l’un des édifices du palais royal de la Cité qui abritait les précieuses reliques de la Passion du Christ, que sont la Couronne d’épines et le fragment de la Vraie Croix. En étant l’un des derniers vestiges de cette époque avec la Conciergerie, l’édifice demeure particulièrement bien préservé. Une partie a toutefois été endommagée durant la Révolution, lorsque le lieu a été transformé en dépôt d’archives.

Une prouesse architecturale en un temps record

Construite comme une chapelle palatine, l’édifice s’étend sur deux niveaux : la chapelle haute, réservée au roi et à ses hôtes, était directement reliée aux appartements royaux par une galerie, tandis que la chapelle basse était aménagée pour le personnel. Le monument est composé de quatre travées se terminant par un chevet à sept pans. Il est remarquable pour sa grandeur et sa luminosité, grâce aux 670 m2 de verrières qui remplacent les habituels murs de pierre. Une prouesse architecturale qui est d’autant plus saisissante en connaissant le nombre record d’années de chantier : seulement sept ans !

Durant la Révolution, les reliques ont pour la plupart disparu : la châsse et les reliquaires ont été fondus, mais la tribune des reliques a finalement été reconstituée au XIXe siècle. Seule la couronne d’épines a pu être préservée et a rejoint le trésor de la cathédrale Notre-Dame. Si la Sainte-Chapelle n’est désormais plus réservée au culte, le monument continue d’être admiré comme l’un des chefs-d’œuvre du gothique rayonnant.

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15 verrières éblouissantes

La Sainte-Chapelle est unique en son genre pour ses 15 verrières et 1113 vitraux de couleurs qui racontent des scènes bibliques allant de la Genèse à la Passion du Christ. Étendus sur 15 mètres de haut, ils retracent les différentes scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament de manière détaillée, avec un rose de style flamboyant qui est typique des ouvrages du XVe siècle. Bien que certaines aient dû être reconstituées, les deux tiers des verrières sont d’origine. Le monument vaut donc le détour lors d’une visite sur l’île de la Cité, et accueille même le public lors de concerts durant l’année.

Sainte-Chapelle

10 boulevard du Palais, 75001 Paris

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Image à la une : La Sainte-Chapelle de Paris © Adobe Stock