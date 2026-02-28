Ce désert digne d’un western se cache à 2h des Pyrénées

Savez-vous qu’il existe un désert époustouflant à seulement 70 km des Pyrénées ? Un paysage lunaire très cinématographique, où ont été tournées des scènes de Game of Thrones et de James Bond… Bienvenue aux Bardenas Reales !

Un parc naturel de 42 500 hectares

Classées Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO, les Bardenas Reales se déploient au sud-est de la Navarre comme un décor de bout du monde. Ces formations géologiques ressemblent à une planète aride, et pourtant, une faune et une flore riches s’épanouissent ici : aigles, vautours, hiboux, outardes, renards, chats sauvages, genettes, amphibiens et reptiles cohabitent dans les broussailles, les marais salants et les étendues de sparte.

Comment explorer les Bardenas Reales ?

L’accès principal se fait par le village d’Arguedas. Une piste balisée de 25 km serpente à travers la Bardena Blanca et se réalise en environ 2 heures en voiture, un circuit idéal pour une première visite. Pour les amateurs de plein air, il existe également des sentiers pédestres (comme la randonnée du Fraile, 5 km, ou le Barranco de las Cortinas, facile et sans dénivelé) ainsi que 9 itinéraires vélo qui traversent presque tout le désert.

Avant de vous lancer, un arrêt s’impose au Centre d’Information des Bardenas Reales, situé à 7 km d’Arguedas, dans la Finca de los Aguilares. Plans, expositions archéologiques, reproductions d’oiseaux grandeur nature… Tout est là pour préparer votre exploration. Important à savoir : il est interdit de grimper sur les formations rocheuses. Ces sculptures naturelles sont d’une extrême fragilité, à protéger absolument !

Où dormir pour prolonger la magie ?

Pour les couples, l’Hotel Aire de Bardenas est une adresse primée, bâtie dans un cadre romantique au cœur du désert. Pour les familles, les maisons troglodytes de Valtierra ou l’auberge du parc d’aventure Sendaviva feront des heureux. Et pour les groupes, la ville de Tudela, toute proche, offre tout le confort nécessaire avec, en bonus, une cathédrale médiévale, une place des Fueros animée et une gastronomie légumière réputée.

Les Bardenas Reales, c’est ce genre d’endroit que l’on découvre sur le tard et qui nous fait penser : « mais comment n’ai-je pas entendu parler de ça plus tôt ? ». Une anomalie géographique, un silence presque absolu, des couleurs qui changent à chaque heure de la journée… Un détour qui, une fois fait, donne déjà envie de revenir !

Credit photo de une : Bardenas Reales © Patxi Uriz

A. C.