Situé dans la ville de Montrouge, ce Beffroi construit dans un style Art déco par Henri Decaux a été un lieu administratif dès 1933 avant de se transformer en un important centre culturel. D’ailleurs, si vous souhaitez y faire un tour, notez que le 69e Salon de Montrouge y revient du 13 février au 1er mars 2026 !

Un édifice Art déco

C’est en 1932 que le maire socialiste de Montrouge, Émile Cresp, souhaite réaliser un bâtiment permettant de réunir les services administratifs de la ville. Conçu par l’architecte Henri Decaux (également connu pour avoir dessiné l’aéroport du Bourget), le Beffroi ouvre en 1933 en plein cœur de Montrouge. Le bâtiment de style Art déco accueille alors plusieurs bureaux municipaux, une salle des fêtes et des équipements sportifs. Face à la hausse de la demande, un autre centre administratif est finalement créé, faisant du Beffroi le nouveau théâtre de la ville.

Le beffroi aux 30 cloches

Situé sur la place Émile-Cresp, le Beffroi de Montrouge est reconnaissable entre mille avec son architecture en briques de Bourgogne et en pierre de comblanchien. Parmi les ornements, on y trouve un escalier d’honneur décoré par le ferronnier d’art Edgar William Brandt, et en extérieur, des bas-reliefs réalisés par Louis Sajous, représentant la vie quotidienne au sein de Montrouge.

L’ensemble de l’édifice est dominé par le fameux beffroi, haut de 46 mètres, qui abrite un carillon de 30 cloches en bronze gravées des noms des mécènes et des maires de la ville depuis 1790. Devenu l’emblème de Montrouge, ce carillon inspiré des cités du Nord est programmé pour jouer des airs à heures fixes plusieurs fois par jour. Des concerts y sont également donnés de temps à autre par les carillonneurs locaux.

Un centre culturel à Montrouge

S’il a longtemps été un édifice municipal réservé à différentes tâches administratives, le Beffroi de Montrouge est aujourd’hui réservé à la vie artistique de la ville. Véritable centre culturel, il est composé d’une salle de spectacle, d’un cinéma d’art et d’essai, et d’espaces dédiés aux expositions et aux salons d’art. Le 69e Salon de Montrouge revient d’ailleurs du 13 février au 1er mars 2026 ! Quant au beffroi, il est ouvert au public lors des Journées du patrimoine, et offre une vue panoramique sur Montrouge et Paris depuis son sommet.

Beffroi de Montrouge

2 place Émile Cresp, 92120 Montrouge

