Ce château féerique à 2h de Paris cache un intriguant labyrinthe de méditation

Niché près de Lisieux dans le Pays d’Auge, le Château de Boutemont vient de lancer sa saison avec une nouveauté insolite : un labyrinthe de méditation en plein air, le seul de cette dimension et de cette vocation en France ! Sur 9 hectares labellisés Jardin remarquable, ce domaine historique offre une parenthèse vraiment enchantée pour les beaux jours : voici donc toutes les bonnes raisons d’y aller.

Des jardins remarquables labellisés

Dès l’arrivée, comment ne pas tomber sous le charme de la grande allée bordée de cèdres centenaires qui amène vers le pont-levis ? Cette perspective saisissante, datant d’Henri IV, donne déjà le ton : partout dans le parc, des points de vue mêlant histoire et nature vous attendent. En témoigne parfaitement le miroir d’eau, créé dans les années 1920 par Achille Duchêne (célèbre paysagiste surnommé « Le prince des jardiniers et le jardinier des princes »), où se reflète le château. Tout comme le jardin blanc, qui s’inspire du fameux jardin de Sissinghurst dans le Kent autour d’un bassin central reposant.

Plus loin, le jardin pourpre dévoile des espèces élégantes aux tons profonds et satinés, tandis le jardin italien évoque la Renaissance avec ses topiaires de buis, ses pots en terre cuite et ses sculptures en pierre blanche. Au total : plus de 100 topiaires, 150 variétés de plantes, 40 essences d’arbres, 500 nouvelles plantations chaque année, et tout cela, sans aucun pesticide !

Un labyrinthe de méditation unique en France

En ce printemps 2026, Boutemont dévoile une nouveauté dans ses jardins : un labyrinthe de méditation. Contrairement aux labyrinthes de divertissement, celui-ci adopte un chemin unique qui conduit progressivement vers un centre symbolique. L’idée ici n’est en effet pas de se perdre… mais plutôt de se retrouver. Ce type de tracé est l’un des plus anciens du monde : il apparaît il y a plus de 5000 ans en Scandinavie, en Crète, en Inde et chez les peuples amérindiens, avant d’être repris au Moyen Âge par l’Église dans les cathédrales. Le plus célèbre est sans doute celui de Chartres, tracé au sol comme un pèlerinage symbolique vers Jérusalem.

Inspiré de ce tableau de Veneto, le labyrinthe de Boutemont couvre 300 m², déroule environ 290 mètres de cheminement, et est rempli de symboles. Tout d’abord, il est orienté vers l’Est, en direction de la lumière naissante. Ensuite, à l’équinoxe de septembre, l’alignement du tracé permet d’observer un ensemble d’étoiles en spirale proche de la Voie lactée. Et enfin, pour les enfants, 16 lettres sont discrètement gravées dans le tracé et forment le nom de la grande structure stellaire visible au-dessus du domaine en septembre. Des détails qui donnent une idée du soin apporté à chaque décision sur ce domaine !

Boutemont : un château féerique aux 10 siècles d’histoire

Le Château de Boutemont a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge et témoignage d’une riche histoire. Il fut notamment le quartier général du maréchal von Rundstedt avant le Débarquement, puis un hôpital de campagne allié, mais aussi la résidence de villégiature de Bruno Coquatrix — directeur de l’Olympia — qui y invita Aznavour, Mireille Mathieu et Alain Delon entre 1958 et 1966. Il appartient désormais à Johanna Wistrøm-Monnier et Bruno Monnier (le fondateur de Culturespaces), qui l’ont magnifiquement restauré et ouvert à la visite.

À l’intérieur, 3 pièces historiques sont en accès libre : le salon gothique, avec son impressionnant poêle germanique du XVIIIe siècle en céramique peinte, une tapisserie représentant Charles Quint à la chasse au faucon d’après Van Orley, des vitraux anciens et un mobilier Renaissance ; la loge, ancienne salle de rencontres ésotériques reconvertie en salon de musique, qui conserve ses stalles caractéristiques des loges maçonniques anglaises et les bannières des grands ordres de chevalerie ; et la galerie, consacrée à l’histoire du domaine, qui présente entre autres les dessins originaux d’Achille Duchêne pour les jardins.

Une crêperie bucolique dans l’ancienne orangerie

Pour vous restaurer, l’ancienne orangerie accueille une crêperie-salon de thé dans un cadre bucolique, avec des tables en terrasse pour profiter des beaux jours. Notre préférée est sans conteste celle sous la glycine ! Au menu : galettes et crêpes maison, salades, pâtisseries, glaces et boissons locales.

Avec son architecture normande majestueuse, ses dix jardins labellisés Jardin remarquable et son nouveau labyrinthe de méditation unique en France, le château de Boutemont constitue définitivement une escapade à ne pas louper dans le Pays d’Auge, à l’écart des circuits les plus fréquentés de Normandie.

FAQ Château de Boutemont

Où se trouve le château de Boutemont ?

Le château de Boutemont est situé à Ouilly-le-Vicomte, dans le Calvados, entre Lisieux et Pont-l’Évêque, au cœur du Pays d’Auge en Normandie. Il est ouvert du 4 avril au 1er novembre 2026, du mardi au dimanche.

Quelle est la différence entre le labyrinthe de Boutemont et un labyrinthe classique ?

Le labyrinthe de Boutemont est un labyrinthe unicursal, c’est-à-dire à chemin unique : on ne peut pas se perdre. Le parcours conduit progressivement vers un centre symbolique, dans une logique de méditation et de cheminement intérieur, à la différence des labyrinthes de divertissement qui proposent des embranchements et des impasses.

Le château de Boutemont est-il adapté aux enfants ?

Oui. Le domaine propose un parcours dédié aux enfants de 6 à 12 ans (le parcours du lutin jardinier), un livret-jeu et une énigme intégrée au labyrinthe, où 16 lettres gravées dans le tracé permettent de reconstituer le nom d’une constellation visible en septembre.

Peut-on emmener son chien au château de Boutemont ?

Les chiens sont acceptés en sac ou poussette. Des poussettes sont disponibles sur place.

Informations pratiques

Château et Jardins de Boutemont

7 chemin de Boutemont, 14100 Ouilly-le-Vicomte

Tarif : 12 €, réduit : 10 €, jeunes 6-18 ans : 8 €, gratuit moins de 6 ans

Plus d’infos et réservations sur le site officiel.

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Crédit photo de une : Boutemont © Manolo Mylonas