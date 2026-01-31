Savez-vous que la plus ancienne confiserie de France se trouve à seulement 100 km de Paris ?

C’est dans une boutique au décor digne de Poudlard, au cœur de Montargis, que se perpétue depuis 1636 l’une des plus belles histoires gourmandes de France. Classée Entreprise du Patrimoine Vivant, la maison Mazet abrite près de 4 siècles de secrets artisanaux entre ses murs historiques, notamment celui de la prasline : cette petite amande caramélisée inventée par l’officier de bouche du Duc de Praslin…

Le plus ancien bonbon de France

L’histoire commence en 1636 avec la création de la prasline par l’officier de bouche du Duc de Praslin, une recette qui traverse les siècles pour arriver jusqu’à Montargis. En 1903, Léon Mazet, confiseur talentueux formé par son oncle Georges Forest (inventeur de la Forestine) et gendre du chocolatier Vieillard, s’installe dans la ville et fixe le standard de cette amande grillée caramélisée, la consacrant comme le plus ancien bonbon de France.

Six générations de la famille Mazet perpétuent ce savoir-faire avant que le chef Hugues Pouget et son épouse Carolina ne reprennent la maison il y a quelques années.

Quand un chef triplement étoilé réveille une belle endormie

En 2020, Hugues Pouget, ancien Chef Pâtissier du prestigieux Guy Savoy et Champion de France des desserts 2003, reprend les rênes de cette maison légendaire. Sa mission ? Dépoussiérer cette « belle endormie » de la confiserie française sans trahir son âme. Formé à l’école hôtelière de Marseille, passé par le Carlton de Cannes et la maison Ladurée, ce natif d’Aix-en-Provence insuffle une créativité nouvelle tout en respectant la recette originelle de 1636.

Les créations visuelles d’Hugues Pouget s’inspirent des boîtes anciennes de la maison : le blason de Léon Mazet devient un œuf de Pâques en chocolat, tandis qu’une illustration de marquis d’époque donne naissance à la Boîte du Collectionneur. Il faut dire aussi que le packaging de la maison Mazet est absolument magnifique !

La prasline sous toutes ses formes

Pousser la porte de la boutique historique du 43 rue du Général Leclerc relève de l’expérience sensorielle. L’architecture intérieure, décrite par les visiteurs comme ayant des allures « d’Harry Potter », accueille une profusion de gourmandises : praslines nature bien sûr, mais aussi chocolats fins, pâtes de fruits délicates, et pâtisseries où l’amande caramélisée se glisse partout. Le Paris-Brest revisité avec des praslines mérite à lui seul le détour – croquant, coulant, crémeux, il incarne la signature du Chef.

À deux pas, la Mazet Factorie offre une dimension pédagogique avec sa boutique-école ouverte dès 7h du matin, où boulangerie, pâtisseries fraîches et cours permettent aux gourmands de percer les mystères du praliné. Une très belle maison à découvrir à seulement 1h30 au sud de la capitale !

Mazet Confiseur

43, rue Général Leclerc, 45200 Montargis

Plus d’infos sur www.mazetconfiseur.com