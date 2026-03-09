Elections Municipales 2026 : découvrez la plus petite mairie de France

À quelques jours des élections municipales, les mairies se préparent à accueillir les électeurs. À Saint-Germain-de-Pasquier, petit village niché dans la vallée de l’Oison, dans l’Eure, l’exercice a quelque chose d’insolite : l’hôtel de ville tient dans huit mètres carrés. Une taille minuscule qui lui vaut le titre de plus petite mairie de France. Cette petite bâtisse en briques rouges, coiffée de tuiles normandes, fait pourtant tout comme une grande… y compris bureau de vote. Derrière la porte d’entrée, un angle entre deux murs accueille même un isoloir dissimulé par un rideau, installé à côté d’un petit meuble sur lequel trône habituellement la cafetière. Une organisation millimétrée dans ce village d’une centaine d’habitants, où l’on prouve chaque jour que ce n’est pas la taille qui compte.

Un hôtel de ville miniature

Avec ses quelque 140 habitants, Saint-Germain-de-Pasquier ne fait pas dans la démesure. Sa mairie non plus. Ce petit bâtiment en briques rouges mesure 2,7 mètres sur 3, soit environ 8 m², un record officiellement inscrit au Guinness des records. À première vue, la construction pourrait presque passer inaperçue, si un drapeau tricolore et un panneau à l’entrée du village ne rappelaient fièrement qu’il s’agit de la plus petite mairie de France. Et malgré son format lilliputien, elle fonctionne comme une grande : dans cet espace minuscule se réunissent les onze élus du conseil municipal… plus la secrétaire de mairie, ce qui demande un vrai sens de l’organisation et parfois quelques contorsions. Chaque centimètre carré est optimisé : strapontins rabattables autour de la table, bureau escamotable, table centrale pliante, placards suspendus au-dessus de la porte. L’aménagement aurait même été imaginé par un architecte naval, habitué à exploiter les petits espaces comme dans la cabine d’un bateau. Résultat : une mairie minuscule mais ingénieuse, capable d’accueillir douze personnes autour de la table.

Une ancienne chapelle devenue mairie

Ce bâtiment insolite n’a pourtant pas toujours été une mairie. Au XIXᵉ siècle, il s’agissait d’une petite chapelle dédiée à Sainte Clotilde, construite au-dessus d’une source réputée miraculeuse. Pendant longtemps, les pèlerins venaient y chercher guérison et protection. Mais après la séparation de l’Église et de l’État, la chapelle est désaffectée. En 1910, le maire de l’époque, faute d’autre bâtiment communal, décide simplement… de la transformer en mairie. Et depuis, rien n’a changé.

Les mariages… avec les invités dehors

Dans un espace aussi réduit, certaines situations deviennent vite sportives. Les mariages, par exemple. À l’intérieur, on ne peut accueillir que les mariés, les témoins et les parents proches. Les autres invités doivent suivre la cérémonie depuis l’extérieur, souvent par la fenêtre ou la porte ouverte (et en Normandie, mieux vaut prier tous les dieux — par chance, vous êtes dans une ancienne chapelle — pour que la pluie prenne un jour de congé !). Un détail qui donne à ces unions un charme un peu particulier : toute la noce se retrouve rassemblée sur le trottoir ou dans la rue, transformant la cérémonie en moment de convivialité insolite. Pour la maire du village, Laurence Laffillé, cette petite mairie est bien plus qu’une curiosité. Elle fait partie de l’histoire du village et de son identité. Ici, personne ne rêve d’un grand hôtel de ville flambant neuf. Au contraire : les habitants tiennent à conserver ce symbole unique, qui attire régulièrement visiteurs et curieux.

Saint-Germain-de-Pasquier : petite mairie, grand village

Mais la visite de Saint-Germain-de-Pasquier ne s’arrête pas à sa minuscule mairie. Devant le bâtiment, une aire de repos offre un joli panorama sur la vallée de l’Oison, idéale pour un pique-nique ou une partie de pétanque. Les visiteurs peuvent aussi emprunter les sentiers de randonnée qui traversent la campagne environnante, admirer l’église du XIIᵉ siècle à ossature bois, ou venir les jours d’ouverture du four à pain communal, lorsque pains, brioches et pizzas sortent du four dans une ambiance conviviale accompagnée d’un petit marché de producteurs locaux. Un petit village d’un peu plus d’une centaine d’habitants, une mairie de huit mètres carrés et pourtant toute la vie démocratique qui s’y organise : à Saint-Germain-de-Pasquier, les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars se prépareront comme partout ailleurs. Preuve que même dans la plus petite mairie de France, la démocratie trouve toujours sa place.