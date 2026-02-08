À portée de RER, cette maison-laboratoire inspirée par Le Corbusier n’est qu’à 1H de Paris

Si l’histoire de l’architecture vous fascine, vous aurez une bonne raison de quitter Paris. À portée de RER, un véritable sanctuaire du modernisme vous tend les bras, au cœur des Yvelines. Loin des circuits touristiques, dans le calme de la nature verdoyante de la vallée de Chevreuse, la Fondation Marta Pan et André Wogenscky est avant tout une « maison-laboratoire » de génie. La visiter, c’est vivre une expérience architecturale unique.

À portée de RER

Nous sommes à Saint-Rémy-lès-Chevreuses. À 10 minutes du RER B, dans un parc de 7000 m2, l’ancienne demeure de la sculptrice Marta Pan et de l’architecte André Wogenscky a été bâtie. Son esthétique moderniste est une ode à l’art d’après-guerre. Comme le racontait la sculptrice : « Nous habitons le territoire du rouge-gorge ». L’objectif a toujours été de construire en osmose avec la nature dans ce qui était, en 1952, un simple pâturage surplombant l’Yvette.

Une maison-laboratoire

André Wogenscky, originaire de Budapest, a toujours fréquenté la scène artistique architecturale et était très proche du Corbusier. Il a d’ailleurs œuvré pour la très fameuse Cité Radieuse à Marseille. En tant qu’architecte moderniste, l’œuvre d’André Wogenscky se caractérise par la clarté des volumes, les structures lisibles et l’importance du paysage. Nous pouvons citer l’incroyable piscine de Firminy, ce site spectaculaire imagé par son collègue Le Corbusier, et aujourd’hui classé à l’UNESCO.

Marta Pan, quant à elle, est une sculptrice majeure du XXe siècle. D’origine hongroise, elle s’est installée en France après la Seconde Guerre mondiale. On reconnaît son travail par ses formes abstraites, organiques et épurées. Souvent, ses sculptures se mêlent à l’eau, lorsqu’on les retrouve dans des espaces publics. Ses créations urbaines à Montigny-le-Bretonneux sont très célèbres, et montrent l’étendue de son talent.

Entre les voyages et les affaires, André et Marta se sont mariés et ont fait naître le projet de cette maison ; faite pour mettre en valeur leurs disciplines respectives et complémentaires. De la sculpture à l’architecture, vous verrez qu’il n’y a qu’un pas : l’un pensait l’espace, l’autre y inscrivait des formes. Si nous nommons cette demeure « maison-laboratoire », c’est parce qu’elle était un lieu de tous les essais, pour ce couple d’artistes qui, eux, usaient du terme « maison-atelier ». Cette création a été érigée en trois ans, de 1952 à 1955. En prenant en compte les sublimes sculptures qui ornent le parc, on peut l’affirmer : il s’agit d’une œuvre totale. Une œuvre qui reste étudiée aujourd’hui, et évidemment protégée. Dans le parc, 18 sculptures monumentales de Marta Pan peuvent s’admirer, dont un bassin avec des sculptures flottantes.

Inspirée par Le Corbusier

Lorsqu’André Wogenscky est cité, il est parfois surnommé comme étant « l’héritier discret du Corbusier », puisqu’il a été son collaborateur durant plus de 20 ans. En outre, cette maison-laboratoire unique est un véritable symbole du modernisme. D’abord, cette maison est conçue avec de larges baies vitrées et une implantation qui ouvre les pièces sur la nature. L’objectif ici était de dialoguer avec l’environnement. Aussi, les espaces sont organisés clairement en fonction de la vie quotidienne et le travail artistique. Une idée également très présente au sein cette incroyable maison bulle située dans le sud de la France. Cela va de soi, les matériaux sobres sont privilégiés : béton, verre… L’esthétique repose sur la structure elle-même, pas sur l’ornement.

Toujours dans les Yvelines, on retrouve un autre exemple parlant d’architecture moderniste avec la Villa Savoye, signée Le Corbusier, et construite en 1931.

Pour visiter l’ancienne demeure de Marta Pan et André Wogenscky, hors des Journées européennes du Patrinoine, le site est accessible toute l’année sur rendez-vous. Vous pourrez ainsi profiter d’une visite guidée et personnalisée !

Fondation Marta Pan & André Wogenscky, 80 Av. du Général Leclerc, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuses

