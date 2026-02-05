Sous le Sacré-Cœur, cette halle de style Baltard abrite un musée hybride unique en France

Montmartre ne manque pas d’adresses qui changent de l’ordinaire. Au pied du Sacré-Cœur, nous vous menons jusqu’à un musée pas comme les autres, qui porte plusieurs casquettes. Ici, vous pouvez boire un café, entourés de vastes bibliothèques. À l’occasion, des conférences artistiques ont lieu et de nombreuses expositions uniques vous permettront d’en apprendre davantage sur l’art brut et naïf, sous toutes ses formes et au-delà des frontières. On vous guide au cœur de la Halle Saint-Pierre.

Sous le Sacré-Cœur

Vous l’avez deviné : si la Halle Saint-Pierre est décrite comme un musée hybride, c’est parce qu’ici, on ne se conforme pas à une seule définition. Ce sont les multiples activités artistiques de cette adresse qui font d’elle un point central de la culture parisienne. Grâce à son histoire et ses valeurs, nous pouvons l’affirmer : la Halle Saint-Pierre est unique, d’autant plus car elle met en lumière des arts dits « outsiders ».

L’art brut, singulier ou encore naïf, sont des termes qui désignent des œuvres à part, souvent nées de l’imagination débordante d’une seule personne. Ces créations ne suivent aucun code, et défient les lois du temps. Nous pouvons citer La Maison Picassiette, La Fabuloserie et son manège enchanté, ou encore la cathédrale Jean Linard.

Une immense halle de style Baltard

La Halle Saint-Pierre est également un bâtiment hors du commun. Ses verrières et son ossature métallique sont typiques du style Baltard. Un nom évoquant évidemment son inventeur, l’architecte Victor Baltard ; figure majeure de l’architecture parisienne sous le Second Empire. On reconnaît également ce style architectural par l’immensité des volumes et l’objectif de ce que l’on nommait « l’élégance industrielle ». D’ailleurs, la Halle Saint-Pierre a été construite par un élève de Baltard en 1868. À l’origine, on trouvait ici un marché couvert, à l’emplacement parfait, car à proximité immédiate de la Butte Montmartre. À la fin du XIXe siècle, le quartier n’a fait que croître, jusqu’à ce que d’autres lieux d’échanges commerciaux remplacent cette halle. Fort heureusement, elle n’a pas été détruite et s’est métamorphosée.

Un musée hybride unique

C’est en 1985 que la Halle Saint-Pierre est devenue un musée d’art brut et singulier. Progressivement, les projets culturels de ce musée hybride sous le Sacré-Cœur se sont multipliés. Désormais, les rendez-vous culturels y sont nombreux. Nous vous encourageons à aller découvrir quelles sont les expos, conférences ou événements du moment !

Notez que la librairie de la Halle Saint-Pierre est spécialisée dans les ouvrages évoquant les créations hors normes contemporaines. On y soutient également les auteurs indépendants : une autre bonne raison pour y faire des emplettes artistiques qui sortent de l’ordinaire !

La Halle Saint-Pierre, 2 Rue Ronsard, 75018 Paris

Anvers M2

Photo à la une : La Halle Saint-Pierre © @cuadernosdeviajebea2 et @katieplsn