Ce jardin féerique à 45 min de Paris a été créé… par un clown !

Des chaises suspendues dans les arbres, une cabane recouverte de nichoirs, une pagode chinoise ou encore des maisons flottantes… À seulement 45 minutes de Paris, il existe un lieu où l’on a réellement l’impression d’entrer dans un conte. Pourtant, ce décor n’est pas celui d’un film : c’est le Moulin Jaune, un étonnant laboratoire artistique imaginé par le célèbre clown russe Slava Polunin.

Un ancien moulin sauvé par un clown mondialement connu

Au bord du Grand Morin, à Crécy-la-Chapelle, cet ancien moulin construit en 1802 semblait promis à l’abandon. Tout change en 2001 lorsque Slava Polunin, créateur du spectacle international Slava’s Snowshow, tombe sous le charme des lieux. Il rachète l’ancien Moulin Nicole, le restaure, le peint d’un jaune éclatant et imagine un espace où la frontière entre art, nature et quotidien disparaît peu à peu.

Aujourd’hui encore, le Moulin Jaune est à la fois une maison, un lieu de création, un jardin expérimental et une résidence d’artistes. Ici, peintres, jardiniers, cuisiniers, musiciens ou scénographes viennent donner vie à de nouvelles œuvres qui transforment constamment le paysage. Rien n’est figé : chaque visite réserve son lot de surprises.

Un jardin où tout semble sorti d’un rêve

Au fil des allées, le décor devient de plus en plus étonnant. Certains arbres portent des chaises plutôt que des fruits, une maison orange disparaît sous des centaines de nichoirs, des roulottes surgissent entre les massifs, tandis qu’une élégante pagode apparaît au détour d’un chemin.

Cette imagination débordante a valu au domaine d’obtenir le label officiel « Jardin remarquable » décerné par le ministère de la Culture, ainsi que le label Patrimoine régional d’Île-de-France. Une reconnaissance qui récompense autant la qualité paysagère que la dimension artistique du lieu.

Des espaces colorés qui changent au fil des saisons

Le Moulin Jaune ne se découvre jamais exactement de la même manière. Chaque partie du domaine suit une couleur dominante qui façonne entièrement son ambiance. Le jardin blanc accueille lotus, bassins et poissons aux teintes ivoire. Plus loin, le jardin violet abrite une mystérieuse caravane et un cheval ailé, tandis que le jardin rouge dévoile un étonnant temple inspiré de l’architecture coréenne. D’autres espaces continuent de se transformer au gré des résidences d’artistes, faisant du Moulin Jaune un lieu en perpétuelle évolution.

Un lieu qui n’ouvre que quelques jours par an

Le Moulin Jaune reste avant tout un domaine privé consacré à la création artistique. Contrairement à un jardin classique, il n’est donc pas accessible toute l’année. Le public peut le découvrir lors de week-ends thématiques organisés entre le printemps et l’automne. Chaque ouverture possède son propre univers, son dress code et sa programmation mêlant installations artistiques, spectacles, pique-niques, musique et performances. Les billets sont vendus uniquement sur réservation et les dates affichent régulièrement complet plusieurs semaines à l’avance.

Le Moulin Jaune

1 Sente du Moulin Nicole, 77580 Crécy-la-Chapelle

Depuis Paris : environ 45 minutes en train puis quelques minutes à pied.

Les tarifs varient selon les événements organisés. Réservation obligatoire.

Programmation et billetterie sur le site officiel du Moulin Jaune

Crédit photo de une : Le Jardin du Moulin Jaune © Anastasia Rufin