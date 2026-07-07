Dans le Perche, ce jardin poétique réunit dix jardins en un seul

Le Jardin de la Petite Rochelle se cache derrière les murs d’une ancienne propriété de Rémalard-en-Perche. Pensé comme une promenade poétique où chaque détour réserve une surprise, ce jardin d’artiste réunit en fait dix jardins en un seul, avec des collections botaniques rares, des bassins, des perspectives, d’étonnantes « folies » architecturales… Et cette année, il célèbre ses 50 ans !

Dix jardins en un seul

Créé en 1976 par l’artiste et poète Hélène d’Andlau, avec l’aide de son oncle le prince Peter Wolkonsky (célèbre créateur du jardin de Kerdalo en Bretagne), le Jardin de la Petite Rochelle a été imaginé comme une succession de dix espaces aux ambiances totalement différentes. On passe ainsi d’un labyrinthe à un jardin italien, d’une vaste prairie à un jardin du Silence, avant de rejoindre le Champ de la Grive ou encore le jardin de Saint-Fiacre. Chacun possède sa propre identité, son atmosphère et son rythme, donnant l’impression de voyager d’un univers à l’autre au fil de la promenade.

Un parcours poétique ponctué de surprises

Ce qui fait aussi le charme du lieu, ce sont toutes les découvertes qui jalonnent le parcours. Une dizaine de pièces d’eau, bassins, cascades, fontaines ou encore un spectaculaire bassin en étoile, reflètent les variations de lumière et accompagnent la balade. Ici, une grotte, là, un immense jeu de dames grandeur nature, plus loin, une pergola couverte de glycines ou des sculptures discrètement installées dans la végétation. Rien n’est figé : chaque détour offre un nouveau point de vue et donne envie de poursuivre un peu plus loin…

Un véritable trésor botanique

Au-delà de son esthétique, la Petite Rochelle est aussi un remarquable jardin de collections. Les arbres, arbustes et vivaces, souvent originaires du Japon, d’Asie ou d’Amérique du Nord, ont été choisis autant pour la beauté de leurs silhouettes que pour la richesse de leurs floraisons. Le jardin abrite notamment un Emmenopterys henryi, un arbre rarissime originaire des forêts de Chine, dont la floraison peut parfois se faire attendre près d’un siècle ! Après une première floraison en 2012, il a de nouveau fleuri de manière spectaculaire en 2025, ce qui a valu au jardin le label de « Gardien du Patrimoine Végétal Vivant » décerné par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). Une autre collection remarquable, celle des cornouillers à grandes bractées (Cornus), est également reconnue par le conservatoire.

Une belle idée de sortie dans le Perche

Que l’on soit passionné de botanique ou simplement à la recherche d’un lieu paisible, le Jardin de la Petite Rochelle mérite largement le détour. La visite prend des allures de voyage entre art paysager, patrimoine végétal et poésie, dans un cadre où chaque saison renouvelle le décor. À noter que le jardin participera également aux Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026 : une occasion supplémentaire de découvrir cet endroit exceptionnel !

22 rue du Prieuré, 61110 Rémalard-en-Perche

Ouvert d’avril à fin août, de 14 h à 18 h (consultez le calendrier des jours d’ouverture avant votre visite).

Tarif : 7,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Billet saison : 20 €.

Infos et réservations sur le site du Jardin de la Petite Rochelle