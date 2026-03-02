À 2h de Paris, ce manoir normand avec vue mer et spa semble sorti d’un roman

Perchée sur les hauteurs de Bénerville-sur-mer, non loin de Deauville, cette sublime demeure normande a rouvert ses portes il y a seulement quelques mois et est déjà le refuge secret des Parisiens en quête de calme. Après avoir quitté les grands axes de la Côte Fleurie et parcouru quelques virages boisés, on l’aperçoit enfin, surplombant la mer, et le coup de coeur est immédiat… Bienvenue à la Maison Douce Époque !

Un manoir tout droit sorti d’un roman

Bénerville fut dès la fin du XIXe siècle un repaire discret pour les grands noms de la littérature, et Marcel Proust ainsi que les Gallimard y ont notamment séjourné. Maison Douce Époque prolonge aujourd’hui ce fil littéraire, dans ses magnifiques chambres qui portent toutes le nom d’un écrivain, mais aussi dans ses salons feutrés et sa bibliothèque où des fauteuils accueillants, des jeux de société et de grandes fenêtres tournées vers l’horizon bleu invitent à la contemplation. Le jardin appelle aussi à s’installer avec un livre, au milieu du parc arboré qui descend vers la mer.

Réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale puis transformée en chambres d’hôtes, la maison ouvre désormais une nouvelle page de son histoire grâce à Emmanuelle Bourgueil, la propriétaire actuelle qui vient de réaliser une rénovation impressionnante. Entourée d’artisans locaux, elle a fait restaurer le manoir pièce par pièce, transformer les écuries en suites paisibles, conserver parquets anciens et boiseries, pour nous dévoiler ce petit coin de paradis.

Des chambres avec l’horizon en ligne de mire

Avec seulement 14 chambres et suites, on trouve ici une vraie intimité. La déco est pleine de détails qui nous émerveillent à chaque fois que l’œil se pose quelque part : mobilier sur-mesure, luminaires originaux, téléviseur dissimulé… La chambre Marcel Proust par exemple, décline des tons roses doux et accueillants, qui s’accordent à merveille avec les couleurs de la mer et du coucher de soleil que l’on observe depuis le lit.

Le terroir normand sublimé au Romanesque

Pour le dîner, on s’attable au restaurant de l’hôtel, Le Romanesque, entre la cuisine ouverte et toujours cette vue mer qui attire le regard. La carte est volontairement courte : trois entrées, trois plats, trois desserts, plus deux menus dégustation (en 5 ou 7 services) pour ceux qui veulent se laisser porter. Derrière les fourneaux, le chef Kévin Legoy (passé notamment par le Ritz Paris) et son équipe signent une cuisine à la fois sincère, technique et audacieuse, avec des assiettes où le meilleur du territoire normand s’exprime dans toute sa splendeur et son authenticité. Les légumes viennent de maraîchères bio toutes proches, les poissons de la côte et les fromages d’affineurs de la région.

La cave suit la même philosophie avec une soixantaine de références entre vins naturels ou biodynamiques et belles bouteilles plus classiques. Cidres et poirés artisanaux occupent une place centrale, jusque dans les accords mets-cidres qui prolongent l’ancrage normand. Le digestif – tradition normande incontournable – se prend au Bar des Dames dont l’atmosphère feutrée nous a totalement séduit. Le chef barman Enzo Guzzon y travaille les spiritueux locaux (poiré, Calvados, gin normand) avec des macérations maison, des sirops artisanaux, des fruits de saison… Et une passion contagieuse !

Un spa distingué

Le spa de Maison Douce Époque vient de décrocher la 3e place du concours national du Meilleur Lieu de Beauté (catégorie Spa hôtelier) organisé par Beauty Forum France, et on comprend pourquoi. Ouvert sur le jardin et la mer, on y trouve une piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant, un jacuzzi, un hammam, deux cabines de soin (dont une double) et une salle de fitness équipée des dernières machines Technogym. C’est un pur bonheur.

Le lieu est confié à Patricia Verbecq, forte d’une longue expérience dans des spas d’hôtels de luxe et plusieurs fois primée pour son savoir-faire. Ici, chaque soin commence par un échange personnalisé pour adapter les protocoles aux besoins du moment, jusqu’au choix des huiles, de la musique ou de la lumière. Les soins visage s’appuient sur Bellefontaine Switzerland, et les rituels corps sur KOS Paris, pour une approche à la fois technique et très sensorielle. Aux beaux jours, le bien-être se prolonge dehors, autour de la somptueuse piscine extérieure dans laquelle se reflète le manoir ou lors de séances ponctuelles de yoga ou pilates dans le jardin.

Vous l’aurez sans doute compris, Maison Douce Époque est l’un de nos plus gros coups de cœur normands, et vous risquez d’en entendre parler à nouveau prochainement !

Le Caniset – Chemin du Tocq, 14910 Bénerville-sur-Mer, France

Téléphone : 02 58 47 22 87

Réserver à la Maison Douce Époque

A. C.