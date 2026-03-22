Connaissez-vous la maison la plus petite et l’immeuble le plus étroit de Paris ?

Paris sait toujours se définir différemment. Du Grand Palais à la tour Eiffel, la capitale sait s’imposer par son gigantisme. Pourtant, elle cache également des petits mystères qui attirent le regard encore aujourd’hui. On vous guide, du 10e arrondissement, jusqu’aux quais de Seine du 7e !

La maison la plus petite de Paris

Se plaindre des petits apparts étudiants parisiens, que l’on nomme parfois « chambres de bonnes » est habituel. Au minimum, 9m2 sont acceptés, ce qui n’est pas bien spacieux. Mais alors… Quelle sera votre première impression du 39 rue du Château-d’Eau ? Cette maison coincée entre deux immeubles vous donnera certainement l’impression de vous étouffer. Pourtant, cette adresse a toujours été au service des Parisiens ! Notez que les commerces s’y sont succédés. La plus petite maison de Paris est une adresse qui a toujours porté bonheur et revenus à qui s’y installait. Elle est large de seulement 1,10 mètre et haute de 5 mètres. Comptez environ 3 mètres de profondeur et une surface de 4m2 au rez-de-chaussée.

Voir cette publication sur Instagram Au 39 rue du Château d'eau, dans le 10ème arrondissement, la plus petite maison de Paris 🏠 Coincée entre un immeuble et une boutique de décoration, elle est si minuscule qu’il est facile de passer devant sans la remarquer : 1,40 m de large à peine, 3 m de profondeur, un rez-de-chaussée surplombé d’…

La maison a certes deux étages, mais elle n’en reste pas moins minuscule. Nous avons trouvé plus petit que les fameuses « chambres de bonnes » de 9m2 ! Attention néanmoins aux hyperboles : cette maison du 10e arrondissement ne fait pas non plus la taille de toilettes. En France, les mètres carrés standard pour des toilettes sont de 1.5 m2 à 2m2.

C’était un passage qui se trouvait ici, avant la construction. Afin d’éviter les conflits de voisinage (et de succession) il a été condamné. Une maison minuscule a été construite, pour éviter de payer des frais trop onéreux. Toute une affaire donc !

L’immeuble le plus étroit de Paris

Voir cette publication sur Instagram 13 Quai Voltaire is one of the smallest buildings in Paris (the smallest is 39 rue Château d’Eau in the 10th). I think between the massive blue door and the carved façade they really made the size count! 💙".

Non loin du musée d’Orsay, un immeuble rejoint notre chère maison dans les records minuscules. Le bâtiment du 13 quai Voltaire mesure 2.5 mètres de large : donc, 1.4 mètres de plus que la plus petite maison. Comptez également 7 mètres de haut. Ses mascarons et ornementations le rendent d’autant plus surprenant, et magnifique. Celui que l’on nomme l’hôtel Pioust existe depuis le Roi Soleil. De fait, c’est par un ordre du secrétaire de Louis XIV, en 1706, qu’une ruelle a été aménagée. Adieu le vide : un immeuble de bon goût a vu le jour. On raconte même que cette pépite historique du 13 quai Voltaire a été le siège d’un journal, qui aurait été interdit durant les périodes Révolutionnaires.

Vous constaterez qu’il s’agissait souvent de combler d’anciens passages. Or, notre mention honorable, qui se situe au numéro 7 du Boulevard Saint-Germain, détient une explication plus originale. Cet immeuble tout fin doté de 5 étages remplace les remparts de l’enceinte de Philippe Auguste !

Alors, si vous deviez choisir entre ces trois adresses, dans laquelle habiteriez-vous ?

Photo à la une : 39 rue du Château-d’Eau © @sebcolorisation et @arcanum_paris