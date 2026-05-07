Transformé, le musée de la Figurine rouvre ses portes à 1h de Paris

Après 2 ans de chantier, le musée de la Figurine de Compiègne s’apprête à rouvrir sa collection insolite de 155 000 pièces dans un écrin entièrement repensé. Installé dans l’ancienne école d’État-Major, il s’affirme déjà comme l’un des lieux culturels les plus singuliers de sa région… et son inauguration le 23 mai 2026 est très attendue !

Une collection hors du commun à 1h de Paris

Depuis plus de 40 ans, ce musée de la Ville de Compiègne abrite une collection labellisée « Musée de France » allant de la Préhistoire à nos jours. Figurines en plomb, en bois, en porcelaine, en plastique peint ou en terre crue : les 155 000 pièces conservées témoignent de la diversité d’un art à la croisée de l’artisanat et de la création contemporaine. Les grandes maisons y sont représentées, comme C.B.G.-Mignot et ses soldats de plomb peints à la main, ou encore Pixi et ses univers de bande dessinée, aux côtés des œuvres de figurinistes reconnus tels que Vladimir Douchkine, Jean-Baptiste Clémence ou Alexandre Ballada.

Pièce maîtresse des collections, le diorama de la bataille de Waterloo reste l’un des ensembles les plus saisissants du musée. Réalisé au début du XXe siècle par Charles Laurent, il restitue avec une précision documentée le 18 juin 1815 vers 16h30, au moment où le sort du Premier Empire se joua, ici sur 21 m² peuplés d’environ 12 000 figurines en plomb polychrome. Désormais, dans le nouveau parcours, une expérience en réalité augmentée vient même enrichir la lecture de cette bataille.

Un musée de la Figurine entièrement transformé

Le nouveau parcours est organisé en 6 espaces thématiques au sein d’un bâtiment de 1 000 m² entièrement réaménagé (après 4 millions d’euros de travaux). Dispositifs interactifs, projections audiovisuelles, bandes sonores immersives… La scénographie, signée La Fabrique Créative, a été réalisée pour accompagner le regard sans jamais le détourner de l’objet. Un théâtre optique, une table tactile dédiée à Warhammer, des tampons pour créer ses propres figurines de cartes, mais aussi un photomaton qui transforme les visiteurs en figurines des collections vous attendent sur le parcours !

L’accessibilité a aussi été retravaillée avec des contenus multilingues en français, anglais et allemand, des boucles magnétiques, des accès PMR, et un atelier des pratiques dédié aux enfants pour voir, apprendre, créer et manipuler. Sans oublier le centre de documentation ouvert à tous et la boutique spécialisée pour les passionnés.

Une rouverture à ne pas louper les 23 et 24 mai

La réouverture aura lieu à l’occasion de la Nuit des musées. Le samedi 23 mai, le musée ouvrira ses portes au grand public de 20h à minuit avec entrée libre. Des illustrations vivantes seront proposées au sein des collections en collaboration avec Le Théâtre à Moustaches, à 20h30, 21h15, 22h, 22h45 et 23h30. Le dimanche 24 mai, le musée accueillera les visiteurs de 10h à 13h et de 14h à 18h, avec de nouvelles performances à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30. Et une dernière bonne nouvelle : l’entrée sera gratuite pour tous du 23 mai au 16 août inclus (hors animations et visites guidées). Avec un train direct depuis Paris, c’est donc une idée de sortie culturelle originale, facile et pas chère à faire prochainement !

Musée de la Figurine

1 place d’Orléans, 60200 Compiègne

Plus d’infos sur le site des Musées de Compiègne

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