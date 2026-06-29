Paris : dans ce parc, il fait 6 °C de moins en pleine canicule

La canicule de juin 2026 a battu tous les records historiques. La chaleur ressentie en France égalait 0.93 % des lieux dans la planète. À Paris, le parc Kellerman a aussi battu un record surprenant : lors des fortes chaleurs, il y fait 6 °C de moins.

5.6 hectares du 13e arrondissement

Nous sommes dans le sud-ouest du 13e arrondissement. Le parc Kellerman occupe un espace de 5.6 hectares verdoyants : ce qui fait de lui le plus grand parc de cet arrondissement de Paris. Pourtant, au XIXe siècle, cet espace vert n’existait pas : on y trouvait l’enceinte de Thiers. On n’y attendait pas 6 °C en moins ! Désormais, cette partie de l’histoire n’est qu’un souvenir, car ces fortifications ont été démolies en 1919. C’est en 1937 que le parc Kellerman est aménagé, et il connaîtra de grands travaux près de 30 ans plus tard, dans les années 60. Autant dire qu’il s’agit d’un parc plutôt récent à l’échelle de l’histoire de Paris. Mais ce n’est pas ce détail qui fait de lui le lieu le plus frais de la capitale.

À lire également : Pourquoi la clim n’est-elle pas la norme à Paris ?

6 °C de moins à Paris

Le parc Kellerman s’étend sur trois niveaux et on y trouve même une cascade. D’ailleurs, une rivière désormais souterraine le traverse : la Bièvre ! Elle a été recouverte en 1935, mais avant, elle traversait cette partie de Paris librement, sur 35 km. Notez que le nom « Bièvre » proviendrait du latin « Biber » qui veut dire « castor » : on peut donc penser que ces animaux faisaient autrefois partie du paysage de la région parisienne. La Bièvre était une véritable richesse à l’époque, car elle alimentait les moulins, les blanchisseries, les tanneries…,etc. Malheureusement, au XIXe siècle, de nombreuses parties de la Bièvre deviennent insalubres et malodorantes. Cette rivière devient donc une source d’épidémies. Alors, on la canalise, et on la couvre peu à peu. Le tronçon de la Bièvre du parc Kellerman est le dernier à être recouvert, mais on y ressent encore ses bienfaits ! De fait, puisque le parc se situe sur son ancien lit, alors une légère dépression naturelle se crée. Ajoutez à cela des arbres, des niveaux, une cascade : et la formule magique est respectée pour qu’il fasse clairement plus frais en période de fortes chaleurs. Le parc Kellerman bénéficie donc d’un merveilleux mico-climat, et en plus, figurez-vous qu’un projet du Corbusier aurait pu priver les Parisiens de cette chance !

L’adresse pour fuir la canicule

Cette adresse parfaite pour fuir la canicule cache aussi une adorable ferme pédagogique inaugurée en janvier 2018. Mais de même, cette ferme n’aurait pas pu trouver un îlot de fraîcheur ici si le projet fou du Corbusier avait vu le jour.

En 1934, l’architecte de renom désire participer à l’Exposition Universelle de 1937. Il imagine alors ce qu’il nomme « le bastion Kellerman » : une immense unité d’habitation. En somme, imaginez une énième Cité Radieuse avec 1200 appartements, environ 4000 habitants, une ville verticale en béton armé avec une crèche, une bibliothèque, un théâtre et plus encore. Vous pouvez également imaginer ce qui existe déjà à Firminy, et là-bas, justement, les habitants vivent dans de vraies bouilloires thermiques. Si le projet du Corbusier n’a jamais abouti, c’est parce que l’Exposition Universelle de 1937 imposait que les créations soient temporaires. En plus, le financement n’a pas suivi. Encore heureux : le parc Kellerman peut donc déployer tout son potentiel et protéger Paris, grâce à la Bièvre, et 6°C de moins.

À lire également : Deuxième au monde et classée à l’UNESCO : cette ville signée Le Corbusier est à 1H de Lyon

Parc Kellerman, 19 Rue de la Poterne des Peupliers, 75013 Paris

Maison-Blanche M7 et M14, T3a

Photo à la une : La cascade du parc Kellerman, Paris 13 © Serge Saunier