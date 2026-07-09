Saviez-vous que la Ville de Paris avait sa boutique officielle ?

C’est dans le 4e arrondissement, au 29 rue de Rivoli, que se trouve la boutique officielle de la Ville de Paris. Vraies plaques de rues, anciens pavés de la capitale : dans ce cabinet de curiosités, il y a des merveilles inattendues. On vous raconte l’histoire de ce lieu surprenant, et dont beaucoup de Parisiens ignorent l’existence !

Un secret bien gardé rue de Rivoli

La boutique de la Ville de Paris n’est pas uniquement destinée aux touristes. Avant tout, elle incarne l’histoire de la Ville Lumière. La rue de Rivoli s’étend sur 3 km le long des grands axes historiques de Paris. Son nom rappelle la victoire de Napoléon à Rivoli en 1797. Le numéro 29 fait partie d’un accès de l’hôtel de ville de Paris : alors rentrer dans cette boutique insolite, c’est découvrir un pan de l’histoire de la capitale que vous ignoriez peut-être ! Au cœur de ce bâtiment d’exception vieux de 700 ans, vous pourrez y retrouver plus de 800 références et des produits artisanaux, donc, des créations littéralement estampillées « Fabriqué à Paris » !

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Estampillé « Ville de Paris »

De l’épicerie fine à la papeterie en passant par les accessoires déco : vous en aurez pour tous les goûts. Il ne s’agit pas ici d’une boutique où vous retrouverez les fameux t-shirt « I Love Paris ». Dans cette pépite insolite du 4e arrondissement, on célèbre la culture parisienne et surtout l’originalité. En plus, sachez que cette boutique a été LA première du genre ! La Ville de Paris a été la première collectivité à créer sa marque sous licence : le projet a débuté entre 2015 et 2016. Ainsi, Paris a été la première à avoir créé une véritable marque sous licence afin de commercialiser ses produits ! Grâce à cet élan, d’autres villes ont développé ce type de merchandising, mais une chose est sûre : Paris a été la pionnière de cette démarche en France. Grâce à ce choix, la Ville de Paris promeut des artisans parisiens et valorise le patrimoine de la capitale ! Désormais, pour utiliser le logo de la ville, il faut avoir une autorisation officielle !

Un choix historique

Dans « Paris la Boutique », vous pourrez donc acheter de réels anciens pavés de Paris qui ont, par exemple, été retirés lors de travaux de voiries. Les anciennes plaques de rues authentiques sont aussi en vente pour nos chers collectionneurs. De même, si elles se retrouvent ici, c’est parce qu’elles ont été remplacées pour rénovation. Si vous préférez les petits objets insolites, vous pourrez opter pour les chaises vertes du jardin du Luxembourg en version miniature, des bougies portant le nom des quartiers de Paris, ou encore des miels récoltés dans la capitale (notre coup de cœur) ! Alors que vous soyez Parisiens ou juste de passage : Paris la Boutique vous satisfera forcément.

Paris la Boutique, 29 rue de Rivoli, 75004 Paris

Photo à la une : Paris la Boutique, photo officielle de la Ville de Paris © Sophie Robichon