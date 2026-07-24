À Paris, un village à 13 000 € le m² se cache derrière le pont de Bir-Hakeim

Dans le 16e, le quartier de Passy est à l’origine un ancien village. Rattaché à la capitale au XIXe siècle, Passy reste encore aujourd’hui un coin de Paris à l’histoire riche et surprenante. Alors que ses anciens habitants se nommaient les « câlins », le prix du mètre carré aujourd’hui en refroidirait plus d’un. On vous raconte l’histoire de ce village, dans une balade qui saura vous charmer.

Un village bucolique en plein Paris

Passy a toujours été réputé pour sa douceur de vivre. C’est pour cette raison que les habitants de ce quartier de Paris se nommaient « les câlins ». À Passy, on vivait paisiblement, loin des humeurs parisiennes. On peut affirmer que c’est encore le cas, surtout lorsqu’on découvre les ruelles cachées de cet ancien village. Pour bien commencer votre balade, tout commence Avenue du Président Kennedy. Le paysage vous rappellera sûrement quelques longs-métrages : de Mission Impossible jusqu’à Inception, Passy a toujours été le théâtre de grands événements, et de grands prix !

Des adresses à 13000 € du m2

Le magnifique village de Passy est l’un des secteurs les plus prisés de Paris : comptez 13000 € du mètre carré. Certes, cela ne dépasse pas encore la rue Furstemberg… Qui vaut 11 MacBooks ou alors 49000 bigmacs, au choix. Dites-vous néanmoins qu’un mètre carré à Passy vaut le prix d’une place lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Chacun ses priorités, mais pour s’y promener : c’est toujours gratuit. Notez d’ailleurs que ce village attirait déjà les élites parisiennes au XIXe siècle, il s’agissait même d’un lieu de villégiature. Les familles aisées y construisaient leur maison de campagne et y profitaient d’un air plus pur qu’au centre de la capitale : qui s’appropriera ce village en 1860.

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Derrière le pont Bir Hakeim

Nous vous conseillons de poursuivre votre promenade Avenue du parc de Passy. Vous pourrez y faire une pause verdoyante tout en admirant la tour Eiffel, loin du tumulte du Trocadéro. En parlant de verdure, beaucoup ignorent que Passy était couvert de vignes ! Là-bas, on produisait du vin de bonne qualité, grâce à des pentes idéales, et une bonne exposition. Quelques archives mentionnent même des vignes datant du Moyen-Âge. Plusieurs raisons cumulées expliquent leur disparition progressive : l’urbanisation, les maladies de la vigne, et la prolifération des chemins de fer. Bien sûr, il reste encore les vignes de Montmartre, et d’autres, préservées autour de Paris.

Si vous voulez profiter de Passy toujours sous un thème « bucolique » on vous encourage à visiter la magnifique maison de Balzac. N’hésitez pas aussi à remonter la rue Chernoviz jusqu’à la belle Impasse des carrières, où vous voyagerez dans le temps au paradis des brocanteurs. Pour finir, sachez que Passy était également une station thermale : des sources d’eau minérale ferrugineuse s’y trouvaient. On venait de tout Paris pour boire l’eau de Passy, et faire des cures. Aujourd’hui encore, le village de Passy reste dans les mémoires, de ses ruelles pavées jusqu’à ses points de vus mythiques sur la tour Eiffel.

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Passy, 75016, Métro 6

Photo à la une : Village de Passy, rue Berton sous le solei