Après le Quai de la Photo et Fluctuart, une péniche littéraire du même groupe va amarrer à Notre-Dame

Lire un livre face à Notre-Dame, les pieds presque dans l’eau ? Au printemps 2026, une péniche littéraire baptisée Nanna va s’amarrer quai de Montebello. Librairie flottante, bibliothèque libre et lieu de rencontres, ce nouveau spot promet de faire vibrer les quais de Seine au rythme des pages qui se tournent.

Un projet enthousiasmant

Le projet a germé du côté du groupe Artflux, déjà connu à Paris pour ses lieux culturels flottants. Après Fluctuart (centre d’art urbain), Quai de la Photo (photographie contemporaine) ou encore Son de la Terre (péniche musicale), les fondateurs ont voulu offrir à la littérature une place bien particulière sur la Seine. Le lieu est pensé comme une bibliothèque vivante sur l’eau.

Amarrée à proximité immédiate de la cathédrale, la péniche rassemblera près de 5 000 ouvrages — des classiques français et internationaux, de la poésie, de la philosophie, des récits de voyage ou encore des bandes dessinées — tous proposés en grande partie en seconde main et en libre accès. L’esprit est simple : chacun peut lire tranquillement sur place, emprunter un ouvrage ou même déposer ses propres livres pour leur donner une seconde vie.

Entre bibliothèque et agora littéraire

Bien plus qu’une simple bibliothèque, Nanna est destiné à accueillir une programmation riche et diverse. Lancements de livres, dédicaces, rencontres avec des auteurs, ateliers d’écriture, enregistrements de podcasts, rendez-vous BookTok… Autant de moments qui viendront ponctuer la vie de la péniche. Le lieu devrait organiser une vingtaine de rendez-vous par mois selon les créateurs.

Un lieu qui donne au fleuve une nouvelle voix

Le positionnement au pied de Notre-Dame n’est pas anodin : ce quartier a une histoire littéraire profonde, entre le quartier Latin et les bouquinistes historiques, mais il cherche aussi à se réinventer, à devenir plus vivant et moderne.

Pour le groupe Artflux, ce projet résonne avec une ambition plus large : désacraliser les lieux de culture et les rendre accessibles au plus grand nombre. Les péniches culturelles qu’ils ont déjà créées le montrent bien, que ce soit par l’art urbain, la photographie, la musique ou maintenant la littérature.

Un printemps à attendre au fil de l’eau

Il reste encore quelques mois avant l’arrivée officielle de Nanna, mais l’idée suffit déjà à nous séduire. Lire un livre, y assister à une discussion ou simplement s’arrêter pour feuilleter une bande dessinée, les quais de Seine vont se doter d’un nouveau point de rendez-vous pour les amoureux des lettres.

Nanna, Port de Montebello, 75005