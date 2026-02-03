On a hâte de découvrir les Grandes Serres de Pantin, qui vont bientôt rouvrir après des années de transformation

Après des travaux de reconstruction et de transformation menés par Bouygues Construction avec la ville, l’ouverture de cet espace est prévue cette année — et pour ceux qui aiment les lieux qui combinent patrimoine, culture et vie de quartier, c’est un rendez-vous à suivre !

Un lieu presque oublié, en train de renaître

Quand on longe le canal de l’Ourcq, difficile de passer à côté. Derrière les palissades et les structures métalliques réapparues peu à peu, les Grandes Serres de Pantin s’apprêtent à rouvrir après plusieurs années de transformation. Un chantier discret, mais porteur d’un projet qui dépasse largement la simple réhabilitation d’un ancien site industriel.

Ici, il ne s’agit pas seulement de restaurer des bâtiments, mais de redonner une place vivante à un morceau d’histoire du canal, longtemps laissé en suspens.

Des racines industrielles bien ancrées dans le paysage

La manufacture Pouchard dessine depuis plus de soixante ans le paysage du canal de l’Ourcq. Depuis 2017, les Grandes Serres se sont progressivement ouvertes sur la ville, affirmant leur volonté de faire vivre ce patrimoine industriel singulier. Le projet porté par Alios Développement s’est construit avec une idée claire : ne pas effacer le passé, mais grandir à partir de lui.

Autour des volumes existants, François Leclercq Architectes et Urbanistes, ECDM, Moatti et Rivière et In-Situ ont imaginé une continuité respectueuse, mettant en valeur les structures métalliques, les matières brutes et la lumière, tout en réintroduisant massivement la nature : deux hectares de jardins, des toitures végétalisées, des espaces ouverts.

Un futur campus ancré dans la vie du quartier

Situé le long du canal, le site s’inscrit dans une logique de mixité urbaine assumée. Aux côtés des bureaux, les Grandes Serres accueilleront des restaurants, des commerces, des ateliers d’artistes et des espaces de coworking. Un lieu pensé pour être traversé, habité, partagé, où salariés, habitants et visiteurs se croisent naturellement.

L’accès sera facilité par la nouvelle passerelle piétonne au-dessus du canal de l’Ourcq, reliant directement le site au centre-ville de Pantin et à la station de métro Église de Pantin. Une façon concrète d’inscrire ce projet dans les usages quotidiens, plutôt que de l’isoler comme un îlot fermé.

Déjà un repère pour une communauté créative

Avant même sa réouverture complète, le lieu vit déjà. Artistes en résidence, tournages, expositions, concerts… Les initiatives artistiques s’y succèdent depuis plusieurs années. Chaque été, une guinguette éphémère s’installe à l’occasion de l’Été du Canal, transformant les Grandes Serres en point de ralliement joyeux pour les riverains et les curieux.

Peu à peu, une communauté inventive s’est approprié les lieux. Un esprit que les porteurs du projet souhaitent préserver en associant artistes, artisans, entreprises créatives et habitants à l’avenir du site.

Un lieu pensé pour durer

Cinéma, musique, danse, art contemporain, théâtre… Le canal de l’Ourcq est déjà un territoire culturel intense, parcouru à vélo, en bateau ou à pied, de la Villette au parc de la Bergère. Les Grandes Serres viennent renforcer cette dynamique, avec l’ambition d’accueillir à terme près de 6 500 personnes, entre salariés, artistes et visiteurs.

Plus qu’un programme, c’est une promesse de lieu vivant, généreux et pluriel. Un endroit où l’on vient travailler, créer, flâner, déjeuner ou simplement regarder passer l’eau. Et où l’on comprend que la ville peut se réinventer sans renier ce qu’elle a été.

Aux Grandes Serres de Pantin, on ne parle pas encore d’ouverture officielle. Mais une chose est sûre : l’énergie est déjà là, prête à éclore. Et chez Paris ZigZag, on surveille ça de très près !