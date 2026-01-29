Cette station balnéaire à 1h30 de Bordeaux cache 500 villas Belle Époque et une église ensevelie sous le sable

Sur la côte Atlantique, à seulement 1h30 de Bordeaux, se cache une station balnéaire d’exception qui a su préserver son âme Belle Époque. Préparez-vous à découvrir un lieu où l’Histoire se mêle à l’insolite et à la beauté sauvage de l’océan : direction, Soulac-sur-Mer !

7 km de plages de sable fin

Le premier atout de Soulac-sur-Mer, ce sont ses plages exceptionnelles. Avec 7 km de sable fin répartis sur quatre plages labellisées Pavillon Bleu, et son taux d’ensoleillement remarquable, c’est un vrai petit coin de paradis. L’environnement naturel est absolument préservé, entre océan, dunes de sable mouvantes et forêts de pins maritimes.

Un patrimoine unique : les villas Belle Époque

La ville abrite plus de 500 villas Belle Époque, ces demeures caractéristiques appelées « villas soulacaises« . Construites principalement entre 1860 et 1930, elles témoignent de l’âge d’or du tourisme balnéaire en France, avec l’apparition des bains de mer et l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. Elles présentent des caractéristiques bien spécifiques qui en font un style architectural unique, parfois qualifié de « néocolonial » ou style « Côte d’Argent ». Chaque villa a un nom affiché sur sa façade, la structure marie la brique rouge à la pierre de taille calcaire, les balcons et lambrequins (frises de bois finement découpées) ornent les avant-toits, les toitures ont plusieurs pentes, pignons, tourelles et au moins deux cheminées, et chaque demeure possède son espace vert.

Ce patrimoine exceptionnel est désormais protégé, et un circuit des villas soulacaises est proposé par l’Office de Tourisme pour permettre aux visiteurs d’admirer ces merveilles architecturales.

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres : une église rescapée

L’autre joyau de Soulac-sur-Mer est sans conteste sa basilique romane, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon la légende, son origine remonte au Ier siècle de notre ère, lorsque Sainte Véronique, Saint Amadour et Saint Martial, venus de Palestine, auraient débarqué à Soulac pour évangéliser la région. Sainte Véronique aurait érigé un modeste oratoire dédié à la Vierge Marie.

C’est au XI-XIIe siècle que les moines bénédictins bâtirent l’église actuelle, qui devint rapidement une étape majeure pour les pèlerins venus d’Angleterre en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais dès cette époque, le déplacement constant des massifs dunaires sous l’influence des vents d’ouest causa l’ensablement progressif du sanctuaire. La basilique fut ensevelie en quelques décennies… Seul le sommet du clocher émergeait de la dune, servant d’amer aux navigateurs ! Aujourd’hui encore, environ 7 mètres de hauteur de la basilique restent enfouis sous le sable.

Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale

Voici une curiosité à laquelle on ne s’attend pas dans une station balnéaire Belle Époque : 25 bunkers découverts et désensablés sont visibles à proximité du centre-ville ! Il s’agit de vestiges du mur de l’Atlantique, ce système de fortifications construit par l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher le débarquement des Alliés.

Ces imposantes structures de béton, sorties des dunes au fil du temps en raison de l’érosion côtière, témoignent d’une page sombre de l’histoire. Certains sont accessibles lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre, offrant une plongée fascinante dans l’histoire militaire du XXe siècle.

Le petit train touristique et ses trésors cachés

Pour découvrir les environs, Soulac-sur-Mer propose une expérience unique : un petit train touristique qui circule l’été sur 7 km entre la Pointe de Grave et Soulac-les-Arros. Durant ce trajet d’une vingtaine de minutes, vous profiterez de magnifiques points de vue sur l’océan Atlantique, la forêt de pins, et même le phare de Cordouan au large. Mais la surprise de taille, c’est la présence d’une reproduction de la Statue de la Liberté visible durant le parcours ! Un clin d’œil inattendu qui ajoute au caractère insolite de cette destination.

Aujourd’hui, Soulac-sur-Mer continue de lutter contre l’érosion côtière, un phénomène qui menace plusieurs secteurs de la commune. La ville a notamment dû faire face à l’engloutissement progressif de certaines zones, rappelant que la nature reste une force avec laquelle il faut composer. Cette lutte séculaire contre les éléments fait partie intégrante de l’identité soulacaise et explique pourquoi la ville porte aussi le nom poétique de « basilique des sables » pour son édifice religieux.

Quand visiter Soulac-sur-Mer ?

Le printemps et l’automne offrent une atmosphère calme, idéale pour découvrir le patrimoine architectural et naturel sans la foule estivale. Les visites guidées de la basilique et du circuit des villas sont proposées d’avril à octobre. De juin à septembre, c’est la haute saison : les rues piétonnes du centre-ville bruissent d’activité, le marché couvert de 1887 accueille les visiteurs, et des marchés nocturnes animent la place de la Basilique. C’est également la période où le petit train touristique circule et où les plages sont parfaites pour la baignade. Enfin, ne ratez pas le festival Soulac 1900, le premier week-end de juin, quand la ville célèbre son patrimoine Belle Époque en costumes avec animations de rue, défilés et spectacles d’époque !

Que vous soyez passionné d’architecture, amateur d’histoire, amoureux de la nature ou simplement à la recherche d’une destination balnéaire familiale et authentique, Soulac-sur-Mer mérite indéniablement le détour. C’est l’un des secrets les mieux gardés de la Nouvelle-Aquitaine…

Crédit photo de une : Soulac-sur-mer © Gironde Tourisme

A. C.