L’histoire oubliée de ce village fantôme à 1H40 de Paris et sa « cathédrale des blés »

L’Île-de-France et ses alentours regorgent de lieux surprenants, dont l’histoire demeure méconnue. Paris est déjà pleine de vestiges ancestraux, que vous connaissez déjà. Mais alors, qu’en est-il des villages dont il ne reste plus le nom, et quelques ruines ? Qu’ont-ils à raconter ? Pour le savoir, laissez-vous guider au cœur de la Beauce, mais aussi vers un autre lieu abandonné mythique près de Paris, qui saura attiser votre curiosité.

Les histoires oubliées près de Paris

Avant d’atteindre la « cathédrale des blés » et les légendes de la Beauce en Eure-et-Loir, arrêtons-nous dans le Val-d’Oise. Dans les années 60 à 70, l’aéroport de Roissy a été construit et un village a été particulièrement affecté : Goussainville-Vieux. Les nuisances sonores se sont avérées de plus en plus insupportables pour les habitants. En 1973, un crash d’avion n’a fait qu’encourager le départ de la population. Aujourd’hui, le vieux centre historique de Goussainville-Vieux, situé à 50 minutes de Paris, est un souvenir du passé. On peut le voir en tant que « village fantôme moderne » !

Il reste néanmoins des traces visibles de Goussainville-Vieux, alors que le village fantôme vers lequel on vous mène n’est presque plus qu’une histoire. Jadis, plus de 300 habitants y vivaient, et aujourd’hui, seule sa cathédrale est une preuve de son existence.

Village fantôme

Rien d’étonnant à voir une église au bord d’une route. Après tout, la France compterait plus de 42 000 églises ! Pourtant, il est très rare d’en apercevoir une, postée au milieu de la Beauce, sans raison apparente.

Ici, a existé le village d’Orrouer, précisément sur le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bâti au Moyen Âge, ce village a malheureusement subi d’importants pillages durant la guerre de Cent Ans. Ce saccage d’une grande violence a mené à la destruction totale des habitations. Quant aux habitants, ils se sont déplacés dans les hameaux alentour. L’église et le cimetière ont toutefois vécu un autre traitement, puisqu’ils ont survécu. Pourtant, le lieu est extrêmement isolé. Cela n’a pas empêché l’église d’être totalement restaurée et reconstruite au XVIe siècle.

Cathédrale des blés

L’importance que cette église a gardée au fil des siècles reste encore un mystère pour les historiens. L’église Saint-Martin, nommée « la cathédrale des blés », peut désormais se vanter d’avoir un panneau de son propre lieu-dit : « Orrouer l’Église ». Notez d’ailleurs qu’elle a été construite sur les fondations d’un ancien oratoire Romain. Elle est donc l’unique rescapée d’un village fantôme, dont il ne reste que la trace orale, et écrite.

Combien de villages ont été totalement évincés de l’histoire ? En apercevant cette église isolée en pleine Beauce, l’envie de mener l’enquête est attrayante. Une chose est sûre : si vous traversez ces champs à perte de vue à 1H40 de Paris, vous serez certains de trouver LE spot photo idéal, grâce à l’église de l’ancien village disparu d’Orrouer !

Orrouer, 28190

Photo à la une : Village fantôme d’Orrouer © Wikicommons