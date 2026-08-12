Savez-vous que le fruitier-légumier des grands chefs parisiens livre aussi chez vous ?

Le Meurice, Le Bristol, Yannick Alléno ou encore Cédric Grolet… Depuis plus de 60 ans, Maison Colom fournit les plus belles tables parisiennes. Mais ce que l’on sait moins, c’est que ce fruitier-légumier d’exception installé au marché de Rungis permet aussi aux particuliers de commander ses produits en ligne et de se les faire livrer directement chez eux ! Un plan particulièrement tentant en été, lorsque melons, pêches, fraises et autres fruits de saison sont à leur apogée.

Un fruitier-légumier parisien devenu fournisseur des grandes tables

L’histoire de Maison Colom commence en 1963, bien loin des cuisines des palaces. À ses débuts, la maison s’adresse à une clientèle de quartier dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Mais la qualité de ses fruits et légumes ne tarde pas à attirer l’attention des restaurateurs. Maison Colom rejoint alors le marché de Rungis et se spécialise dans l’approvisionnement des professionnels. Au fil des décennies, elle se fait une place dans les cuisines de grandes maisons parisiennes, jusqu’à devenir une référence auprès de chefs et d’hôtels prestigieux. Une exigence que la maison résume par quelques principes simples : le respect des saisons, une relation étroite avec les producteurs et, surtout, le goût ! Leurs produits ont le goût authentique des vrais fruits et légumes, celui que l’on ne trouve pas dans les supermarchés…

Des produits d’exception livrés directement chez vous

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de réserver une table étoilée pour en profiter. Maison Colom a ouvert son catalogue aux particuliers, avec une boutique en ligne qui permet de piocher parmi une impressionnante sélection de fruits et légumes, mais aussi de produits d’épicerie fine, de crèmerie et de fruits secs. En plein été, on craque pour ses fraises Mara des bois, Ciflorette ou Gariguette, les framboises françaises, le melon charentais (exquis !), les cerises, les groseilles ou encore le citron caviar… difficiles à dénicher chez son primeur habituel. Maison Colom propose aussi des corbeilles de fruits sur-mesure absolument magnifiques : de quoi composer une belle table pour un déjeuner ou un pique-nique qui impressionnera à coup sûr les convives !

Les arrivages sont quotidiens et ils peuvent être livrés à domicile en moins de 24h pour une commande passée avant 13h. Pour ceux qui préfèrent ne plus avoir à y penser, la maison a également un système d’abonnement : il suffit de déterminer la fréquence de livraison, une ou deux fois par semaine, ou une fois par mois, et l’abonnement peut être mis en pause ou arrêté facilement depuis l’espace personnel. Une manière très simple de faire arriver les produits sélectionnés par certaines des plus belles cuisines parisiennes directement sur notre table !

Maison Colom

Livraison : Paris et plusieurs départements d’Île-de-France

Livraison offerte dès 50 € d’achat

Commander sur le site de Maison Colom