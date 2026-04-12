Le Marathon de Paris 2026 : 50 ans d’Histoire, de records et d’anecdotes insolites

Le Marathon de Paris fête ses 50 ans ce dimanche 12 avril 2026. Depuis sa première édition confidentielle dans le bois de Boulogne en 1976, il est devenu le 3* marathon mondial en nombre de finishers, avec près de 57 000 participants. Pour l’occasion, on vous propose un retour sur une histoire pleine d’anecdotes oubliées.

1. Le 1er Marathon de Paris est né dans le bois de Boulogne

En 1976, le Marathon de Paris s’organise pour la première fois dans le bois de Boulogne, avec seulement une centaine de participants. Jean-Pierre Eudier remporte cette première édition en 2h20min57s. Un chrono tout à fait respectable, même si à l’époque, courir 42 km un dimanche matin vous valait surtout des regards perplexes et quelques lancers de cailloux. Et désolé de vous décevoir, mais Paris n’a pas innové sur ce coup-là. Tout commence avec la légende de Philippidès, ce messager grec qui avait couru 40 km jusqu’à Athènes en 490 av. J.-C. pour annoncer la victoire sur les Perses. On salue la performance au passage. Le concept est repris lors des premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896. Alors, vu qu’à Paris personne ne perd de temps, dès la fin du, des courses de longue distance s’organisent déjà en banlieue parisienne.

À lire également : À 93 ans, Charly était le doyen du Marathon de Paris !

2. Dans les années 1980, Paris s’empare de son marathon

L’effet de mode finit par arriver et le parcours quitte le bois de Boulogne dans les années 80 pour s’installer dans les rues de Paris. Le départ est donné avenue des Champs-Élysées, le parcours passe devant la Tour Eiffel, longe Notre-Dame et traverse même le bois de Vincennes. Les coureurs internationaux arrivent en masse, et on les comprend. Courir, c’est ennuyeux, mais à Paris c’est distrayant ! En 2025, ils étaient 56 950 au départ, amateurs et professionnels, dans une ambiance où carnaval et compétition faisaient bon ménage. Et si vous ne le saviez pas, chaque finisher repart avec une médaille gravée de détails et de clins d’œil à Paris et à l’histoire du marathon. Ce petit objet a finalement plein de choses à raconter.

3. Les meilleures anecdotes du Marathon de Paris

On commence par la tradition du dossard nº1. Il est tiré au sort chaque année et attribué à l’un des coureurs amateurs. Une belle façon de rappeler que l’épreuve appartient autant aux anonymes qu’aux élites. Si vous pensiez connaître le romantisme, laissez-nous vous décevoir. En 2017, le couple que forment Paul Lonyangata et Purity Rionoripo remporte les titres masculin et féminin le même jour. Une preuve que s’entraîner à deux, ça double les chances de la victoire. Et si vous pensiez être humble, attendez la suite. En 1983, une inconnue avait franchi la ligne d’arrivée en tête chez les femmes, puis elle a disparu, comme par magie. Pour couronner le tout, elle n’a jamais réclamé son prix et son identité n’a jamais été établie.

Le Marathon de Paris fête ses 50 ans ce dimanche 12 avril 2026. Certains courent pour gagner, d’autres pour le plaisir et, apparemment, quelques-uns pour disparaître.

À lire également : Participez à des cours de sport gratuits au sein de Paris

FAQ Marathon de Paris

Quand a lieu le Marathon de Paris 2026 ?

Le Marathon de Paris 2026 a lieu le dimanche 12 avril. Cette édition est spéciale, elle célèbre les 50 ans de la course, née en 1976 avec une poignée de coureurs dans le bois de Boulogne.

D’où vient l’idée du marathon ?

L’idée du marathon puise ses racines dans la Grèce antique, avec Philippidès, qui aurait couru jusqu’à Athènes en 490 av. J.-C. pour annoncer une victoire militaire. L’idée est ensuite reprise aux Jeux olympiques modernes d’Athènes en 1896.

Quelle est l’anecdote la plus insolite du Marathon de Paris ?

L’anecdote la plus insolite reste celle de 1983. Une femme franchit la ligne en première position, repart sans un mot, sans réclamer son prix, et à ce jour personne ne sait qui elle est.

Photo à la Une : Le Marathon de Paris passage des participants à la Tour Eiffel © Adobe Stock par Michael