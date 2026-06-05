Ce pavillon chinois du XVIIIe siècle est la balade insolite à faire en ce moment près de Paris

À L’Isle-Adam, dans le Val-d’Oise, se dresse une des curiosités architecturales les plus improbables d’Île-de-France : une pagode, qui n’a presque pas bougé depuis la Révolution française ! Le Pavillon Chinois du parc de Cassan est un endroit qu’on ne s’attend pas à trouver à 45 mn de Paris, et qui offre une balade dépaysante quelque soit la saison…

Un pavillon chinois du XVIIIe siècle

L’histoire de cet édifice commence avec un voyage entre amis dans les années 1770, lorsque le financier Pierre-Jacques Bergeret de Grancourt et le peintre Fragonard partent ensemble en Italie. Là-bas, M. Bergeret de Grancourt tombe sous le charme des jardins à l’anglaise et de leurs constructions orientales, alors très en vogue dans toute l’Europe. Rentré en France, il a une idée fixe : recréer quelque chose de semblable chez lui. Lorsqu’il acquiert son domaine de Cassan, il fait donc aménager l’ancien château avec l’aide de son ami Fragonard, qu’il héberge pendant une dizaine d’années, et crée un parc à l’anglaise où il fait construire ce superbe pavillon chinois.

Au départ de ce projet ambitieux, plusieurs “fabriques” devaient ponctuer le parc mais la Révolution française en décidera autrement et seul le pavillon chinois pourra voir le jour.

Une architecture insolite et mystérieuse

Avec son plan octogonal, son double toit en forme de pagode, ses piliers de bois et ses clochettes de bronze, on peut dire que le Pavillon Chinois du parc de Cassan a de l’allure. De plus, il n’est pas seulement décoratif : il sert également de barrage, régulant le niveau de l’étang adjacent. Architecture d’ornement et ingénierie hydraulique au même endroit… voilà qui résume bien le panache de cette époque !

Si l’édifice fascine autant, c’est aussi parce qu’il conserve ses mystères. Son architecte est inconnu. Aurait-il été dessiné par Fragonard, l’ami de la famille qui vécut avec eux ? C’est ce que raconte la légende, mais personne ne connait aujourd’hui la vérité…

Une balade dépaysante à faire près de Paris

Après avoir traversé la Révolution, deux guerres mondiales et quelques décennies d’abandon, le Pavillon Chinois fait partie des quatre dernières “folies” du XVIIIe siècle subsistant en France. Classé Monument historique, il a été restauré en 2008, et mérite clairement le détour. Entouré de fleurs aux beaux jours, reflétant les couleurs chatoyantes de l’automne ou encore recouvert de neige, il offre une balade romantique par tous les temps. Un lieu atypique, inattendu, et facilement accessible depuis la capitale en 45 mn de voiture ou en train depuis la Gare du Nord !

Pavillon Chinois

Parc de Cassan, 6 rue de Nogent 95290 L’Isle-Adam

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Crédit photo de une : Pavillon Chinois de L’Isle-Adam © Brigitte Churin-Eyraud