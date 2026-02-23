Près du château de Fontainebleau, ce théâtre à l’italienne ouvre exceptionnellement ses coulisses au public

À deux pas du château de Fontainebleau se cache un joyau méconnu : le théâtre municipal, l’un des plus beaux théâtres à l’italienne d’Île-de-France. Et bonne nouvelle : une visite guidée exclusive vous ouvre ses portes le 3 mars prochain ! Une escapade culturelle et patrimoniale à moins d’1h heure de Paris.

Un théâtre inscrit aux monuments historiques

Si vous pensez que les plus beaux théâtres à l’italienne se trouvent uniquement à Paris, Fontainebleau est sur le point de vous faire changer d’avis. Niché au cœur de la cité impériale, à quelques minutes à pied du célèbre château, le théâtre municipal de Fontainebleau est l’un de ces lieux d’exception que l’on ne soupçonne pas forcément depuis la rue, et que l’on n’oublie plus une fois qu’on y a mis les pieds.

Inauguré en 1912, il a été conçu par les architectes Fernand Lucas et Paul Marion dans un style Louis XIII sobre et élégant, parfaitement raccord avec l’identité architecturale de Fontainebleau. Inscrit aux monuments historiques, il est l’un des témoins les plus précieux de la vie culturelle de cette ville qui fut longtemps une résidence royale et impériale.

Un décor somptueux

À l’intérieur, le dépaysement est total : coupoles peintes en trompe-l’œil, lanternon métallique, cadre de scène doré, décors d’inspiration XVIIIᵉ siècle… Chaque détail rappelle le soin apporté à sa conception et l’ambition culturelle de l’époque. Avec ses 475 places, il a d’ailleurs accueilli au fil des décennies des noms devenus légendaires puisque Jean Marais, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Nana Mouskouri ou encore Sylvie Vartan ont foulé ses planches.

Une visite inédite avec accès aux coulisses

Ce 3 mars 2026, l’Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau organise une visite guidée particulièrement rare : celle-ci donne accès à des espaces habituellement fermés au public, comme le plateau, la scène, les coulisses et les loges. Une immersion dans les entrailles d’un théâtre vivant, loin des parcours touristiques classiques. Ce type de visite insolite, mêlant histoire de l’architecture, patrimoine et anecdotes sur la vie artistique locale, est exactement ce qu’on aime dénicher pour nos lecteurs : un moment hors du commun, près de la capitale.

Rendez-vous donc le mardi 3 mars 2026 à 14h ou 16h. Le tarif est de 24 € par personne. Les places étant limitées, on vous conseille de réserver votre visite guidée du théâtre de Fontainebleau rapidement via la page officielle de l’Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau.

Credit photo de une : Théâtre municipal de Fontainebleau © Inventaire Général du Patrimoine

A. C.