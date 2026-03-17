Prix des Saveurs Véganes 2026 : le meilleur restaurant vegan de France est lillois

Bonne nouvelle pour les amateurs de cuisine végétale : le meilleur resurant vegan se situe à Lille ! L’établissement Albedo Kitchen, situé rue Léon-Gambetta, a décroché le Prix des Saveurs Véganes 2026 décerné par l’association PETA. Une distinction qui met à l’honneur les restaurants et produits végétaux les plus créatifs et gourmands du moment !

À quoi s’attendre dans le meilleur restaurant vegan de France ?

Si Albedo Kitchen séduit autant, c’est avant tout grâce à sa philosophie culinaire. Ici, la cuisine vegan ne cherche pas à imiter la viande, mais plutôt à explorer tout le potentiel des légumes, céréales et légumineuses.

À la carte, on trouve des bowls colorés, des petites assiettes à partager et des plats aux saveurs audacieuses. L’idée est simple : proposer une cuisine saine, gourmande et accessible, capable de convaincre aussi bien les végétariens convaincus que les simples curieux ! Le restaurant mise également sur des produits bio, de saison et issus au maximum de circuits courts. Les techniques de cuisson sont travaillées pour préserver les qualités des aliments (cuisson à basse température, déshydratation ou associations originales de textures). Côté prix, comptez environ 3 à 6,50 € pour les entrées, 16 € pour les plats et 6,50 € pour les desserts.

Voir cette publication sur Instagram Voici le menu de la semaine :

Dahl de lentilles et tofu braisé à l’honneur.

Nous serons ouverts jeudi, vendredi et samedi midis et soirs, ainsi que dimanche midi ! 100% vegan, 100% bio, 100% anti-violence".

Qui est derrière Albedo Kitchen ?

L’aventure Albedo Kitchen est portée par Diane et Lewis, un couple engagé qui partage la même vision de la cuisine. Lewis, qui a grandi dans une famille végétarienne et vegan, a développé très tôt un intérêt pour l’alimentation végétale.

En voyageant, le duo s’est rendu compte que la cuisine vegan était bien plus développée dans d’autres pays qu’en France. Ils ont donc décidé de créer un lieu à leur image à Lille : un restaurant qui mélange gastronomie végétale, engagement écologique et créativité culinaire. Depuis son ouverture, l’adresse a progressivement trouvé son public et attire aussi bien les amateurs de cuisine végétale que ceux qui sont curieux de découvrir de nouvelles saveurs !

La tendance est au végétal à Lille

Avec ce prix décerné par PETA, Albedo Kitchen rejoint une sélection de 14 marques et établissements français récompensés pour leurs innovations véganes. Pour l’association, cette distinction reflète une évolution des habitudes alimentaires : de plus en plus de consommateurs cherchent aujourd’hui des expériences culinaires à la fois gourmandes, créatives et en accord avec leurs valeurs.

Selon plusieurs études citées par l’association, près de 40 % des Français souhaitent augmenter leur consommation de produits végétaux, notamment pour des raisons environnementales, éthiques ou de santé !

Voir cette publication sur Instagram 🏆 Découvre le meilleur resto végan de France 2026 ! 🌱✨

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Le restaurant lillois Albedo Kitchen vient de décrocher le « Prix des Saveurs Véganes 2026 » décerné par PETA, la célèbre association de défense des animaux.

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Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir l’adresse qui fait bouger les lignes de …

Albedo Kitchen

222 rue Léon Gambetta, 59000 Lille

Ouvert le mercredi de 18 h à 21 h, le jeudi de 12 h à 21 h et le vendredi et samedi jusqu’à 22 h