Bib Gourmand : cinq restaurants du Nord-Pas-de-Calais salués par le Guide Michelin

Bonne nouvelle pour les gourmets du Nord ! Le Guide Michelin a dévoilé le 9 février dernier sa sélection Bib Gourmand 2026, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le territoire s’en sort très bien.

Parmi les 75 nouvelles adresses récompensées en France, 5 établissements du Nord et du Pas-de-Calais décrochent cette distinction pour leur excellent rapport qualité-prix. Une reconnaissance qui confirme que la région sait conjuguer gourmandise et addition maîtrisée !

1. L’Épicurieux

Le restaurant L’Épicurieux à Illies fait partie des heureux élus. Le chef Christophe Pirotais n’en est d’ailleurs pas à son premier coup de projecteurs, puisqu’il a fait un passage dans Top Chef en 2015 ! Sa spécialité : associer des denrées familières de manière inattendue. Son fameux tataki de bœuf, échalotes confites sauce soja, servi avec des huîtres, en témoigne bien !

L’Épicurieux

5 Rue Jean Mermoz, 59480 Illies

2. Balsamique

Balsamique, à Wambrechies, a lui aussi rejoint la liste. Selon le guide, il propose une cuisine à mi-chemin entre terroir et modernité. Avec une carte réduite pour favoriser les produits frais, le restaurant propose carrément un menu surprise ! Sur la carte, on peut lire « On ne sait que choisir ??? Laisser-vous guider en fonction des folies gustatives de notre Chef… » Une manière originale de goûter de nouvelles choses, proposées par un chef de renom : Benjamin Bajeux, l’un des 7 chefs de Hauts-de-France élu Maître cuisinier de France !

Balsamique

13 Pl. du Général de Gaulle, 59118 Wambrechies

3. Rēpu

Le restaurant Rēpu, à Marcq-en-Barœul, séduit quant à lui avec sa cuisine de brasserie moderne. Il se situe entre la brasserie de quartier et le restaurant gastronomique ! Le lieu avait d’ailleurs déjà reçu un Bib gourmand en 2024. Le petit plus : il se trouve à seulement quelques minutes de Lille.

Rēpu

944 Av. de la République, 59700 Marcq-en-Barœul

4. Air Accueil

À Brebières, près de Douai, Air Accueil complète la liste régionale avec une carte généreuse, qui évoque notamment un parmentier d’oignon rouge et joue de bœuf confite, un carré de porc fermier avec saucisse de Morteau et boudin noir, ou encore une charlotte aux pommes et mascarpone ! Ça donne l’eau à la bouche.

Air Accueil

50 Rue nationale, 62117 Brebières

5. L’Auberge

La sélection met aussi à l’honneur des restaurants situés près de la frontière belge. À Caëstre, le guide a distingué L’Auberge, décrite comme « un estaminet dans la plus pure tradition ch’ti », avec des plats aussi bien familiaux que raffinés !

L’Auberge

2590 Rue de Bailleul, 59190 Caëstre

L’intégralité de la sélection Bib Gourmand 2026 sera accessible à partir du 16 mars sur le site et l’application du guide. La version imprimée arrivera en librairie le 20 avril !