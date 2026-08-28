Braderies et vide-greniers : où chiner autour de Lille en septembre 2026 ?

Dans le Nord, on attend avec impatience chaque premier week-end de septembre pour vivre la Grande Braderie de Lille… Mais certains d’entre nous travaillent, d’autres ont le repas d’anniversaire de leur grand-père, et les moins chanceux sont même encore en vacances dans un autre pays… Et puis, tout le monde n’a pas pu chiner en août non plus ! Alors pour quand même avoir votre dose de brocantes ce mois-ci, voici l’agenda complet des braderies, marchés aux puces et vide-greniers où dénicher des pépites en septembre 2026 autour de Lille.

Les braderies du week-end du 5 et 6 septembre autour de Lille

La Grande Braderie de Lille le 5 et 6 septembre

C’est l’événement incontournable de la rentrée ! La capitale des Flandres vibre au rythme de sa gigantesque braderie durant tout le week-end. Découvrez toutes les infos pratiques, le périmètre et nos conseils pour en profiter au maximum dans notre article dédié.

Braderie de Lille

Du samedi 5 septembre 2026 à 8h au dimanche 6 septembre 2026 à 18h

Dans tous les quartiers de Lille

Braderie de Hem le 5 septembre

Un mastodonte de la seconde main ! Avec ses 1600 emplacements, c’est l’un des plus grands déballages de la métropole pour ce premier week-end de septembre.

Braderie-brocante de Hem

Samedi 5 septembre 2026 de 8h à 16h

Rue du Général Leclerc, rue Jules Guesde, rue du Docteur Coubronne, place de la République et avenue Henri Delecroix à Hem

Brocante du Ptit Belgique à Haubourdin le 5 septembre

Un rendez-vous de quartier très convivial rassemblant 200 exposants pour lancer le mois en beauté.

Braderie d’Haubourdin

Samedi 5 septembre 2026 de 8h à 16h

Quartier du Ptit Belgique et avenue Salengro à Haubourdin

Vente spéciale à la Bouquinerie du Sart à Villeneuve d’Ascq le 5 septembre

Pour dénicher de la seconde main à prix mini, la Bouquinerie propose des fripes à 3€, des livres à 2€ et des articles de médiathèque à 1€.

La Bouquinerie du Sart

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 17h

7 boulevard Albert 1er à Villeneuve d’Ascq (Métro Ligne 2, station Jean Jaurès)

Vide-greniers du Pont de Marcq à Marcq-en-Barœul le 6 septembre

Un déballage de quartier idéal pour une promenade matinale autour de l’église.

Vide-greniers du Pont de Marcq

Dimanche 6 septembre 2026 de 7h à 13h

Rue Jules Guesde, rue Jean Jaurès, rue de l’Église et contour de l’Église à Marcq-en-Barœul

Les braderies du week-end du 12 et 13 septembre autour de Lille

Brocante du Hameau Sainte-Marguerite à Comines le 12 septembre

Un très beau rassemblement un peu excentré qui propose 500 emplacements au calme !

Brocante de Comines

Samedi 12 septembre 2026 de 7h à 15h

Hameau Sainte-Marguerite, rue de Lille à Comines

Brocante du Plouich à Marcq-en-Barœul le 12 septembre

Un rendez-vous matinal agréable autour de la salle Bourvil rassemblant 250 exposants !

Brocante du Plouich

Samedi 12 septembre 2026 de 7h à 14h

Salle Bourvil, rue des Tisserands et rue Pasteur à Marcq-en-Barœul (entrée gratuite)

Braderie Des Gais Lurons à Wavrin le 12 septembre

Une braderie de quartier qui réunira 200 exposants pour dénicher des petits trésors.

Braderie Des Gais Lurons

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 16h

Avenue de l’Europe, rue Nouveau Siècle, rue Schaffner, rue Desrousseaux et allée de Gascogne à Wavrin (entrée gratuite)

Vide-greniers d’automne à Hellemmes le 13 septembre

L’un des plus gros morceaux du dimanche avec 800 exposants répartis dans les grandes artères de la commune.

Vide-greniers d’Hellemmes

Dimanche 13 septembre 2026 de 8h à 15h

Rue Roger Salengro, rue Chanzy et rue des Martyrs à Hellemmes

Braderie de Mitterie à Lomme le 13 septembre

Le quartier Mitterie prend le relais avec 350 exposants le long de l’avenue de Dunkerque.

Braderie de Lomme

Dimanche 13 septembre 2026 de 7h à 14h

Avenue de Dunkerque, rue Albert Thomas, rue Danton, rue Prosper Franck et rue Varlin à Lomme

Vide-greniers du Champ de Courses à Lambersart le 13 septembre

Un cadre très agréable pour cette braderie réunissant 300 exposants à deux pas du parc.

Vide-greniers de Lambersart

Dimanche 13 septembre 2026 de 8h à 13h

Avenue du Champ de Courses, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny, avenue Marcel De Rycke, avenue du Pesage et rue des Tribunes à Lambersart (entrée gratuite)

Vide-greniers de Templemars le 13 septembre

Un événement convivial idéal pour chiner au sud de la métropole !

Vide-greniers de Templemars

Dimanche 13 septembre 2026 de 8h à 15h

Rue et place Simat de la Valldigna, rue et place Étienne Dolet à Templemars

Les braderies du week-end du 19 et 20 septembre autour de Lille

Braderie des Conquérants à Lambersart le 20 septembre

C’est le géant du week-end ! Le quartier des Conquérants s’anime avec plus de 500 exposants qui vont déballer leurs vêtements et objets d’occasion.

Braderie des Conquérants

Dimanche 20 septembre 2026 de 7h à 13h

Rue Bréguet, rue Nungesser et rue Blériot à Lambersart

Bourse aux vêtements d’hiver à Faches-Thumesnil du 19 au 21 septembre

L’occasion idéale pour renouveler la garde-robe de toute la famille avant le froid grâce à une formule dépôt-vente bien rodée.

Bourse aux vêtements de Faches-Thumesnil

Samedi 19 septembre de 9h à 18h, dimanche 20 septembre de 9h30 à 17h et lundi 21 septembre 2026 de 9h à 12h

Salle des fêtes Jacques Brel, rue du Général Hoche à Faches-Thumesnil

Bourse aux vêtements d’hiver à Marcq-en-Barœul le 19 septembre

Un autre plan parfait pour chiner manteaux et pulls à prix cassés lors d’une journée dédiée.

Bourse aux vêtements de Marcq-en-Barœul

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 18h

Centre Social et Culturel, 69 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Barœul

Vide-greniers de la Délivrance à Lomme le 20 septembre

Un déballage matinal à l’ambiance familiale rassemblant 180 exposants.

Vide-greniers de la Délivrance

Dimanche 20 septembre 2026 de 7h à 13h30

Avenue de la Délivrance, rue Chrétien et rue Wallaert à Lomme

Foire aux collections à Villeneuve d’Ascq le 20 septembre

Avis aux spécialistes et aux collectionneurs ! Cartes postales, timbres, monnaies et objets rares vous attendent à l’Espace Concorde. Il y aura aussi des auteurs et autrices en dédicaces.

Journée du Chineur 2026

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h00 à 17h00

Espace Concorde, 51-53 chemin des Crieurs à Villeneuve d’Ascq

Les braderies du week-end du 26 et 27 septembre autour de Lille

Braderie-brocante de Flers Bourg à Villeneuve d’Ascq le 27 septembre

Un poids lourd de la fin du mois ! Avec ses 900 emplacements, le quartier Flers Bourg accueillera un déballage impressionnant pour dénicher les dernières perles de la saison.

Braderie de Flers Bourg

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 14h

Rue Jules Guesde, rue du Général Leclerc, rue Alexandre Detroy et rue du Colonel Pollet à Villeneuve d’Ascq

Marché aux puces de Faches-Thumesnil le 27 septembre

Une immense brocante de quartier qui réunira 750 exposants sur un parcours très étendu.

Marché aux puces de Faches-Thumesnil

Dimanche 27 septembre 2026 de 8h à 16h

Rue Kléber, rue Henri Barbusse, rue Édouard Vaillant, rue Henri Dillies et avenue de Verdun à Faches-Thumesnil

Braderie de la Riviera à Fournes-en-Weppes le 27 septembre

Une chouette petite brocante à faire le matin au cœur des Weppes avec 130 exposants.

Braderie de la Riviera

Dimanche 27 septembre 2026 de 7h à 12h

Rue Leclerc, rue de Tassigny et rue Moulin à Fournes-en-Weppes

Photo en couverture © Pexels