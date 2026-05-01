Top 5 des châteaux à visiter autour de Lille au printemps

Le retour du soleil et des bourgeons est l’occasion idéale pour s’offrir une escapade royale sans parcourir des centaines de kilomètres. La métropole lilloise et ses environs regorgent de demeures historiques entourées de parcs verdoyants, parfaits pour un pique-nique ou une balade culturelle. Voici notre sélection des pépites à découvrir cette saison !

1. Le Château de Robersart à Wambrechies

C’est la destination parfaite pour une sortie à vélo le long de la Deûle. Ce château de style Renaissance, achevé en 1760 après que les édifices précédents se sont effondrés, est aujourd’hui un centre culturel dynamique. Son « Jardin de la Comtesse » est magistral, il s’agit d’un jardin à la française de 80 mètres de diamètre regroupant 300 espèces ornementales ! C’est la période idéale pour le visiter car la roseraie et ses 75 variétés de fleurs commencent à s’épanouir en mai.

Château de Robersart

13 avenue de Robersart, 59118 Wambrechies

2. Le Château du Vert-Bois à Bondues

Surnommé la « folie lilloise », ce domaine de 60 hectares est parfait si vous aimez l’art (et flâner !) Propriété de la famille Prouvost, il mêle architecture classique et sculptures contemporaines. Le parc abrite des œuvres d’Eugène Dodeigne parsemées au détour des allées et le village des métiers d’art installé dans l’ancienne ferme attenante abrite une trentaine d’artisans (potiers, calligraphes) avec leurs ateliers.

Château du Vert-Bois

29 avenue Anne et Albert Prouvost, 59910 Bondues

3. Le Château d’Esquelbecq

Ce joyau flamand du XVIe siècle est reconnaissable à ses huit tourelles et ses larges douves ! Le jardin flamand qui l’entoure est unique en France, avec un potager en permaculture et des arbres fruitiers centenaires. Le domaine est classé Monument historique depuis 1987. Le petit plus insolite : un arrosoir géant signé Philippe Thill trône au milieu du parc !

Château d’Esquelbecq

10 place Alphonse Bergerot, 59470 Esquelbecq



4. Le Château de l’Abbaye de Cysoing

À seulement vingt minutes de Lille, vous trouverez une réplique surprenante du Petit Trianon de Versailles. Bâti sur les ruines d’une ancienne abbaye incendiée à la Révolution, le château est classé monument historique depuis 2008 ! Il est entouré d’un parc de 5 hectares redessiné par le paysagiste Philippe Thomas, idéal pour comparer les détails avec le modèle versaillais grâce à des panneaux ludiques.

Château de l’Abbaye de Cysoing

138A Rue Aristide Briand, 59830 Cysoing



5. Le Château de Bourgogne à Estaimpuis

Situé juste de l’autre côté de la frontière France-Belgique, ce château néogothique semble flotter sur un étang. C’est le paradis des familles pour un après-midi printanier ! On peut y exercer plein d’activités (labyrinthe végétal, mini-golf, parcours de santé et enclos où l’on peut observer des faons et des chèvres…). Le tout, dans une ambiance très aérée et champêtre, avec une buvette pour se rafraîchir après avoir exploré le domaine.

Château de Bourgogne

Place de Bourgogne, 7730 Estaimbourg, Belgique

FAQ des châteaux autour de Lille

Quels châteaux visiter autour de Lille au printemps ?

Autour de Lille, plusieurs châteaux se prêtent très bien à une sortie au printemps, comme le Château de Robersart à Wambrechies, le Château du Vert-Bois à Bondues, le Château d’Esquelbecq ou le Château de l’Abbaye de Cysoing. Ils permettent de profiter à la fois du patrimoine, des parcs et des jardins sans partir trop loin de la métropole lilloise.

Quel château près de Lille visiter pour ses jardins ?

Le Château de Robersart à Wambrechies est une belle option grâce à son Jardin de la Comtesse et à sa roseraie, particulièrement agréable au printemps. Le Château d’Esquelbecq vaut aussi le détour pour son jardin flamand, son potager en permaculture et ses arbres fruitiers anciens.

Quel château visiter en famille près de Lille ?

Le Château de Bourgogne à Estaimpuis est l’un des plus adaptés pour une sortie en famille près de Lille. Son parc propose plusieurs activités en plein air, comme un labyrinthe végétal, un mini-golf, un parcours de santé et des espaces où observer des animaux.

Photo de couverture © Adobe Stock_CACCHIONE Antonio