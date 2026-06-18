5 boutiques lilloises pour dénicher un cadeau pour la fête des pères

La Fête des Pères approche à grands pas et vous êtes en panne d’inspiration pour gâter votre papa ? La métropole lilloise regorge de pépites indépendantes et de commerces de proximité qui proposent des alternatives originales aux éternels cadeaux standardisés. Voici 5 adresses incontournables à Lille et ses environs pour trouver le cadeau idéal.

Horizon Nature pour les papas amoureux du grand air

Si votre père ne jure que par les randonnées du week-end, le trekking ou les voyages en pleine nature, c’est l’adresse parfaite. Située en plein centre-ville de Lille, cette boutique spécialisée propose les plus grandes marques de l’outdoor (Patagonia, Picture, Arc’teryx, Millet, Osprey, Deuter…). Elle est tenue par un passionné de sports nature qui teste lui-même les équipements ! Le magasin met d’ailleurs un point d’honneur à sélectionner des marques éco-conçues, qui utilisent des fibres respectueuses de l’environnement (coton bio, laine mérinos, chanvre) ou des matières 100% recyclées. Une veste technique, un sac à dos de compète ou une gourde stylée : vous y trouverez forcément son bonheur !

Horizon Nature

51 rue des Arts (face au parking Opéra)

La Cave Léon Gambetta pour les papas amateurs de grands crus

Si votre papa apprécie les belles bouteilles et l’art de la table, direction le cœur battant du quartier de Wazemmes. Véritable institution face au mythique marché de Wazemmes, cette cave propose un choix impressionnant de plus de 1200 références en vins, champagnes, bières locales, spiritueux et produits d’épicerie fine. Vous pourrez aussi bien y trouverez du vin rare de collection pour sa cave personnelle, un grand format (magnum) pour célébrer l’événement en famille ou un coffret sur-mesure !

La Cave Léon Gambetta

364 rue Léon Gambetta

Fromagerie Gaillard pour les papas gourmets

Pour les pères dont le moment préféré du repas reste le plateau de fromage, cette adresse du centre de Lille est un passage obligatoire. La Fromagerie Gaillard met à l’honneur le goût juste et le savoir-faire artisanal et propose une sélection pointue de fromages affinés avec une précision d’orfèvre. Vous pourrez y composer un assortiment sur-mesure pour partager un moment convivial et savoureux le jour J.

Fromagerie Gaillard

65 rue Pierre Mauroy

Les Lunettes de Zac pour les papas stylés

Et si vous joigniez l’utile, le style et l’éco-responsabilité ? Les Lunettes de Zac est un opticien unique en son genre, né de l’initiative d’une étudiante lilloise, qui donne une seconde vie aux millions de lunettes qui dorment dans nos placards ! Les montures sont collectées, puis reconditionnées dans le Nord par des personnes en situation de handicap ou en réinsertion professionnelle, avant d’être remises sur le marché à petit prix. C’est l’occasion parfaite pour lui dégoter une nouvelle paire de lunettes de soleil reconditionnée ultra-tendance pour l’été, tout en faisant un geste solidaire ! Vous pouvez aussi en profiter pour ramener les anciennes lunettes oubliées de votre père pour leur donner une seconde vie.

Les Lunettes de Zac

35 rue Basse

Maison Volumes pour les papas amateurs d’objets originaux

Pour dénicher un cadeau qui sort vraiment de l’ordinaire, éloignez-vous de quelques minutes du centre-ville pour pousser la porte de ce concept-store indépendant situé à Saint-André-lez-Lille. Maison Volumes propose une sélection exigeante et saisonnière d’objets de décoration, de pièces de design, de papeterie et d’idées cadeaux originales. Loin des catalogues standardisés des grandes enseignes, chaque objet y est choisi avec une attention particulière. C’est l’endroit idéal pour trouver un bel objet pour son bureau, un accessoire design ou une pièce déco unique qui a une vraie âme.

Voir cette publication sur Instagram La fête des pères, c’est dans 15 jours. C’est donc le moment idéal de débuter son repérage en boutique 🤩 #idéescadeaux #fêtedespères #cadeaupapa #conceptstorelille #boutiquedéco".

Maison Volumes

2 Rue de Lambersart à Saint-André-lez-Lille 2 Rue de Lambersart à Saint-André-lez-Lille À lire également : Fête des Pères 2026 : 25 idées cadeaux testées par la rédaction Photo en couverture © Canva