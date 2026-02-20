Saviez-vous que le meilleur fromage du monde est fabriqué près de Lille ?

Avis aux amateurs de fromage ! Inutile de traverser la France pour goûter au meilleur du moment. Le meilleur fromage du monde 2026 se fabrique à moins d’une heure de Lille, juste de l’autre côté de la frontière belge. Lors du très exigeant Concours international de Lyon 2026, il a mis tout le monde d’accord !

Quel fromage a remporté le prix du meilleur fromage du monde cette année ?

Les 630 jurés ont dégusté plus de 2200 fromages venus de 23 pays différents afin d’élire le meilleur fromage du monde. C’est finalement la Fromagerie Groendal, installée à Rumbeke en Belgique, qui s’est clairement démarquée cette année ! Son fromage baptisé Ancienne Belgique, un gouda au lait de vache affiné dix mois, a obtenu la note parfaite de 100/100 ! Une performance rarissime à ce niveau.

Qu’est-ce qui fait l’exception de l’Ancienne Belgique ?

Si l’Ancienne Belgique s’impose, ce n’est pas un hasard. Son affinage de dix mois lui permet de développer une intensité aromatique supérieure aux goudas classiques, tout en conservant une texture douce et crémeuse ! En bouche, de fins cristaux apparaissent, ce qui signale une maturation avancée. Ils apportent aussi un léger croquant très apprécié.

Le jury, habitué à des références de très haut niveau, a salué une exécution précise et cohérente. C’est un fromage qui combine générosité et élégance et qui assume son identité tout en restant accessible !

Où déguster le meilleur fromage du monde près de Lille ?

La production reste limitée pour le moment et l’Ancienne Belgique n’est pas encore vendu ailleurs qu’à Rumbeke. Mais bonne nouvelle pour les Lillois : ça se situe à moins d’une heure de Lille ! Pas besoin d’un long périple pour goûter ce fromage sacré numéro un mondial.

La fromagerie prévoit tout de même une commercialisation progressive, avec une présence plus large en boutiques courant 2026. Sur les plateaux de fromages, l’Ancienne Belgique pourrait bien devenir la star de l’année ! En attendant, vous pouvez toujours vous rendre au Musée vivant du fromage de Paris pour déguster d’autres fromages d’exception.

Fromagerie artisanale Groendal

Koolzaadstraat 3, 8800 Roeselare, Belgique

Ouvert le jeudi et le vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 16h

Distributeur automatique mis en place à côté de la fromagerie, ouvert 24/24h