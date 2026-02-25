TOP 5 des activités indoor à faire à Lille avant la fin de l’hiver

Le ciel est gris et le vent est frais mais vous n’avez pas envie de rester cloitré chez vous ? Voici une liste d’activités indoor à fair à Lille pour survivre d’ici la fin de l’hiver !

1. Visiter le tout nouveau musée LaM

Le musée LaM rouvre ses portes le 20 février après une rénovation complète de ses bâtiments et de son jardin de sculptures. C’est le moment de découvrir la toute nouvelle exposition consacrée à Vassily Kandinsky, l’un des artistes majeurs du XXe siècle, coorganisée avec le Centre Pompidou. En plus, le billet vous donne aussi accès au nouveau parcours des collections permanentes du musée intitulé « Obsession » !

LaM Lille Métropole Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut

1 All. du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq

2. Lancer des haches au L’Hache Prise

Si vous avez envie de tester une activité physique insolite, c’est au l’Hache Prise que ça se passe ! Vous y apprendrez pendant une heure à manier la hache avec un instructeur, et vous pourrez tester les trois types de haches à disposition du lieu. Parfait pour s’amuser et apprendre une nouvelle discipline tout en restant au chaud !

L’Hache Prise

940 rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin

3. Faire un baptême de chute libre chez Weembi

Vous avez toujours rêvé de voler, mais il faut reconnaître que le temps n’est pas idéal en ce moment pour sauter en parachute… Bonne nouvelle, vous pouvez quand même voir ce que ça fait chez Weembi ! Le simulateur de chute libre vous permettra de découvrir les vraies sensations de vol humain tout en sécurité, accompagné par un moniteur qualifié.

Weembi

730 Rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin

4. Passer un moment entre amis à Koezio

Qui a dit que les bons moments entre amis (ou en famille) étaient réservés aux beaux jours ? Au parc de loisir indoor Koezio Lille, vous pouvez faire des quizz musicaux, plonger dans des piscines de balles, faire du karaoké et même vous restaurer sur place. Le lieu propose même des « missions », des sortes d’escape games et action games, sur plusieurs thèmes différents qui changent régulièrement.

Koezio Lille

31 Rue Alfred de Musset, 59650 Villeneuve-d’Ascq

5. Extérioriser au Défouloir

Si l’hiver et le manque de soleil vous rendent un peu aigri et que vous avez besoin de vous défouler, on a trouvé le meilleur spot pour vous ! Le Défouloir vous propose de passer une heure dans une salle de casse (ou rage room), où vous êtes invités à casser des objets hors d’usage, comme des bouteilles, de la vaisselle, des télévisions et des appareils électroménagers. Seul ou accompagné, vous serez équipés d’une batte de baseball (ou autres outils de ce genre) et d’une tenue de sécurité intégrale. Juste après votre séance, le Défouloir propose aussi un espace détente avec un bar et de quoi se restaurer (histoire de vous remettre de vos émotions…)

Le Défouloir

108 Rue de Cambrai, 59000 Lille